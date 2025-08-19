Board企業規劃平台獲得Microsoft解決方案合作夥伴認證以及Azure認證軟體稱號

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的企業規劃平台Board 今日宣布已獲得Microsoft解決方案合作夥伴認證以及Azure認證軟體稱號，這代表該公司在Microsoft Azure上交付企業級SaaS解決方案的能力得到肯定。

該認證肯定了Board企業規劃平台達到了Microsoft針對財務規劃軟體設定的最高技術標準。它證實了該平台能夠為客戶提供持續、自主的雲端治理能力，協助企業制定更明智的財務策略，並簡化整個企業的營運流程。

Board負責Microsoft聯盟事務的全球主管John Kelley表示：「獲得Azure認證軟體稱號是我們與Microsoft策略協同過程中的一個重要里程碑。我們致力於提供安全、可擴充且符合法規的軟體解決方案，協助合作夥伴和客戶提升策略財務與營運規劃方面的表現。」

Microsoft瑞士商業合作夥伴負責人、瑞士領導團隊成員Andrew Reid評論道：「身為我們ISV合作夥伴生態系統的一員，Board持續展現出卓越的實力。我們很榮幸向其頒發Azure認證軟體稱號。這一認證體現了Board在架構、安全性和營運績效方面對最高標準的堅守，協助客戶在雲端實現更智慧、可擴充且值得信賴的企業規劃。」

身為Microsoft長期的全球ISV（獨立軟體供應商）合作夥伴以及Microsoft AI雲端合作夥伴計畫(MAICPP)成員，Board已準備好進一步深化與Microsoft的合作，透過Microsoft商業市場為企業客戶提供更有效的支援和更大的價值。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.board.com或在Azure Marketplace中搜尋Board。

關於Board

Board是企業規劃平台，旨在提升業務績效、實現持續規劃並推動自信、一致的決策。它借助對企業和外部資料的即時可視性來支援更準確的預測，並透過單一事實來源統一財務和營運。透過為每個角色提供AI增強體驗，團隊可以持續做出更明智的決策，以實現可預測且盈利的業務成果。這就是為什麼包括H&M、BASF、Burberry、Toyota、Coca-Cola和HSBC在內的具有遠見的全球品牌，以及成千上萬的其他企業，都信任Board來自信地駕馭複雜的市場。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.board.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。