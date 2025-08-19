Board erhält Microsoft Solutions Partner-Auszeichnung mit Azure Certified Software für seine Enterprise Planning Platform

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board, Anbieter eine führende Enterprise Planning Platform, gab heute bekannt, die Microsoft Solutions Partner-Auszeichnung mit Certified Software for Azure erhalten zu haben. Diese Anerkennung würdigt die nachgewiesenen Fähigkeiten des Unternehmens, Enterprise-Grade-SaaS-Lösungen auf Microsoft Azure bereitzustellen.

Diese Auszeichnung bestätigt, dass die Board Enterprise Planning Platform die höchsten technischen Standards von Microsoft für Finanzplanungssoftware erfüllt. Sie belegt die Fähigkeit der Plattform, Kunden durch kontinuierliche, autonome Cloud-Governance zu unterstützen – und damit intelligentere Finanzstrategien und effizientere Abläufe im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.

„Die Auszeichnung Certified Software for Azure zu erhalten, ist ein wichtiger Meilenstein in unserer strategischen Ausrichtung mit Microsoft“, sagte John Kelley, Global Lead, Microsoft Alliance bei Board. „Wir sind verpflichtet, sichere, skalierbare und konforme Softwarelösungen zu liefern, die unseren Partnern und Kunden helfen, ihre strategische Finanz- und Betriebsplanung zu beschleunigen.“

„Board beweist weiterhin Exzellenz als Teil unseres ISV-Partnerökosystems“, kommentiert Andrew Reid, Commercial Partner Lead Switzerland und Mitglied des Swiss Leadership Teams bei Microsoft. „Wir sind stolz, ihnen die Auszeichnung Certified Software for Azure zu verleihen. Diese Auszeichnung spiegelt Boards Engagement für höchste Standards in Architektur, Sicherheit und operativer Leistungsfähigkeit wider – und befähigt Kunden zu intelligenter, skalierbarer und vertrauenswürdiger Unternehmensplanung in der Cloud.“

Als langjähriger globaler Microsoft-ISV-Partner (Independent Software Vendor) und Mitglied des Microsoft AI Cloud Partner Program (MAICPP) ist Board nun in der Lage, die Zusammenarbeit mit Microsoft weiter zu vertiefen. Dies ermöglicht eine effektivere Unterstützung von Unternehmenskunden und die Bereitstellung eines noch größeren Mehrwerts über den Microsoft Commercial Marketplace.

Weitere Informationen finden Sie unter www.board.com oder im Azure Marketplace.

Über Board

Board ist Anbieter der Enterprise Planning Platform, die Business Performance verbessert, kontinuierliche Planung ermöglicht und eine sichere, abgestimmte Entscheidungsfindung unterstützt. Die Board-Plattform sorgt für genauere Forecasts und bietet Echtzeit-Transparenz über unternehmensinterne und -externe Daten. Sie verbindet Finanz- und operative Bereiche auf einer gemeinsamen Datenbasis. Dank KI-Unterstützung für jede Funktion können die Teams kontinuierlich intelligentere Entscheidungen treffen und so planbare, profitable Geschäftsergebnisse erzielen. Deshalb vertrauen visionäre globale Unternehmen wie H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC und tausende weitere auf Board, um sich sicher in komplexen Märkten zu bewegen. Weitere Informationen unter www.board.com/de/.