アンダーセン・コンサルティング、オーストラリアのリバティITコンサルティング・グループの参画により事業基盤を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、リバティITを迎え入れ、デジタル・トランスフォーメーションの能力をさらに強化します。リバティITは、金融サービス分野におけるエンタープライズ向けデジタル・トランスフォーメーションの大手プロバイダーです。

2016年に設立され、オーストラリアに本社を置くリバティITは、銀行、資産運用機関、証券取引所など、トップクラスの金融サービス機関向けのテクノロジー・コンサルティングを専門としています。同社は、銀行システムのモダナイゼーション、決済、データおよびデジタル分野を強みとしており、クラウドネイティブ・ソリューションの導入、システム統合、データ移行、エンジニアリング、DevOps、AI、企業の合併および統合に重点を置いています。市場で高い評価を得ているリバティITは、顧客と協働し、大規模に展開可能なプラットフォームを提供するとともに、業務効率の向上、パフォーマンスの最適化、コストの削減、プロジェクト成功の可能性の最大化、およびデジタル・トランスフォーメーション施策の加速を実現しています。

「アンダーセン・コンサルティングとの協業により、私たちは影響力を拡大し、とりわけ銀行・金融分野においてテクノロジー変革に取り組む顧客に、これまで以上に大きな価値を提供できるようになります」と、リバティITの最高経営責任者（CEO）であるジョン・ディミトロプーロス氏は述べています。「リバティITの業界知識に加え、テクノロジーへの強い注力とオーストラリア文化への深い理解により、同市場における競争優位性を維持することができています。そして、アンダーセン・コンサルティングのグローバルなリソースと組み合わせることで、世界規模で包括的かつ大きなインパクトを持つソリューションを提供できる体制が整っています。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、次のように述べています。「リバティITの評判と長期的な顧客成功への注力は、当社の価値観と一致しています。この協業により、私たちはテクノロジー主導の変革を実現する能力をさらに強化し、ビジネス戦略、業務に関する深い知見、そして先進的な技術導入を融合させた統合的なアプローチを顧客に提供してまいります。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

