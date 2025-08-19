Board、エンタープライズ・プランニング・プラットフォームのAzure認定ソフトウェアにより、マイクロソフト・ソリューション・パートナー認定を取得

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 主要なエンタープライズ・プランニング・プラットフォームであるBoardは、 マイクロソフト・ソリューション・パートナー認定を取得したことを発表しました。これは、Azure向け認定ソフトウェアによるもので、同社がMicrosoft Azure上でエンタープライズ向けSaaSソリューションを提供する確かな実績を有していることを評価しています。

この認定は、Boardのエンタープライズ・プランニング・プラットフォームが、財務計画ソフトウェアにおけるマイクロソフトの最高水準の技術基準を満たしていることを認めるものです。また、同プラットフォームが、顧客に継続的かつ自律的なクラウド・ガバナンスを実現できるようにし、企業全体でより賢明な財務戦略と効率化された業務運営を推進する能力を有していることを実証しています。

「Azure向け認定ソフトウェアとして認められたことは、マイクロソフトとの戦略的連携における大きな節目となります」と、Boardのマイクロソフト・アライアンス担当グローバル・リードを務めるジョン・ケリーは述べています。「私たちは、パートナーや顧客が戦略的な財務および業務計画のパフォーマンスを加速させることを支援する、安全で拡張性が高く、コンプライアンスに準拠したソフトウェア・ソリューションを提供してまいります。」

「Boardは、私たちのISVパートナー・エコシステムの一員として卓越性を発揮し続けています」と、マイクロソフトのコマーシャル・パートナー・リード（スイス担当）兼スイス・リーダーシップ・チームのメンバーであるアンドリュー・リード氏は述べています。「Azure向け認定ソフトウェアの認定をBoardに授与できることを誇りに思います。この認定は、アーキテクチャ、セキュリティ、運用パフォーマンスにおける最高水準へのBoardの取り組みを反映するものであり、クラウドにおいて、より賢明で拡張性が高く、信頼できるエンタープライズ・プランニングを顧客に提供しています。」

長年にわたりグローバルなマイクロソフトのISV（独立系ソフトウェアベンダー）パートナーであり、Microsoft AI Cloudパートナー・プログラム（MAICPP）のメンバーでもあるBoardは、マイクロソフトとの協力関係をさらに深め、エンタープライズ顧客に対してより効果的な支援を提供するとともに、マイクロソフトのコマーシャル・マーケットプレイスを通じてさらなる価値を創出する体制にあります。

詳しくは、www.board.comをご覧いただくか、Azure MarketplaceでBoardをご確認ください。

Boardについて

Boardは、ビジネスのパフォーマンスを加速し、継続的な計画を可能にし、自信を持って一貫性のある意思決定を推進するために構築されたエンタープライズ・プランニング・プラットフォームです。当社は、企業内外のデータにリアルタイムでアクセスできる可視性を提供することで、より正確な予測を可能にします。また、唯一の信頼できる情報源に基づき、財務と業務を統合します。さらに、すべての役割に対応するAI強化型エクスペリエンスにより、チームは継続的により賢明な意思決定を行い、予測可能で収益性の高いビジネス成果を実現できます。これにより、H&M、BASF、バーバリー、トヨタ、コカ・コーラ、HSBCをはじめとする先進的なグローバル・ブランドや、さらに数千社もの企業が、自信を持って複雑な市場に対応するためにBoardを信頼しています。詳しくは、www.board.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。