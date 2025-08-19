Nikkiso scelta per fornire sistemi di rigassificazione e servizi di ingegneria per il progetto da GNL a energia nelle Bahamas

TEMECULA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ha annunciato oggi di essere stata scelta da NPG (una joint venture formata da Shell e una controllata di FOCOL Holdings Limited) per fornire attrezzature criogeniche e per la rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) per il progetto New Providence Gas Project di Nassau, Bahamas.

Il progetto comporta un terminal che riceve GNL a supporto di ulteriore generazione energetica a Clifton Pier e mira a offrire infrastruttura a basse emissioni di carbonio utilizzando il GNL per alimentare turbine a gas nuove e in retrofit che in precedenza utilizzavano diesel.

