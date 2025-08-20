Andersen Consulting breidt platform uit met de toevoeging van Liberty IT Consulting Group uit Australië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn digitale transformatiemogelijkheden verder met Liberty IT, een toonaangevende leverancier van digitale transformatie op ondernemingsniveau in de financiële dienstverlening.

Liberty IT, opgericht in 2016 en gevestigd in Australië, is gespecialiseerd in technologisch advies voor toonaangevende financiële dienstverleners zoals banken, vermogensbeheerders en de effectenbeurs. Het bedrijf is gespecialiseerd in modernisering van banksystemen, betalingen, data en digitale technologie, met een sterke focus op de implementatie van cloud-native oplossingen, systeemintegratie, datamigratie, engineering, DevOps, AI en fusies en integraties van ondernemingen. Met een sterke reputatie in de markt werkt Liberty IT samen met klanten om platforms op schaal te leveren, de operationele efficiëntie te verhogen, prestaties te optimaliseren, kosten te minimaliseren, de kans op succesvolle projectoplevering te maximaliseren en initiatieven voor digitale transformatie te versnellen.

"Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze impact vergroten en nog meer waarde creëren voor klanten die een technologische transformatie ondergaan, met name in de bank- en financiële sector," aldus John Dimitropoulos, CEO van Liberty IT. "Onze branchekennis, gecombineerd met een sterke focus op technologie en een diepgaand begrip van de Australische cultuur, heeft ons in staat gesteld een concurrentievoordeel in de markt te behouden. Samen met de wereldwijde hulpbronnen van Andersen Consulting zijn we goed gepositioneerd om wereldwijd uitgebreide, impactvolle oplossingen te leveren."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde hieraan toe: "De reputatie van Liberty IT en de focus op langetermijnsucces van klanten sluiten aan bij onze waarden. Deze samenwerking versterkt ons vermogen om technologiegedreven transformatie te leveren en onze klanten een geïntegreerde aanpak te bieden die bedrijfsstrategie, operationeel inzicht en geavanceerde technische implementatie combineert."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.