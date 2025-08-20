-

Ras Al Khaimah, EAU, é sem dúvida um dos mercados imobiliários de crescimento mais rápido no Oriente Médio: líderes do setor

In this docufilm, produced by Ras Al Khaimah Government Media Office, we hear from the leaders driving this transformation, as they help shape Ras Al Khaimah into one of the world’s most dynamic destinations to live, invest and explore. (Video: AETOSWire)

RAS AL KHAIMAH, EAU--(BUSINESS WIRE)--Ras Al Khaimah está experimentando um auge imobiliário sem precedentes, emergindo rapidamente como um dos mercados imobiliários mais dinâmicos dos EAU, orientado pela visão de futuro de Sua Alteza Xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, Membro do Conselho Supremo dos EAU e Governante de Ras Al Khaimah.

O Emirado está moldando seu horizonte à medida que constrói sua economia resiliente e diversificada, alinhada a uma estratégia centrada em planejamento sólido, sustentabilidade, melhoria da qualidade de vida e desenvolvimentos de classe mundial.

Nos últimos anos, as vendas e os preços dos imóveis dispararam em Ras Al Khaimah, impulsionados por uma onda de projetos de hospitalidade, comerciais e residenciais. Um crescimento populacional esperado de 0,4 milhão para 0,65 milhão até 2030 deverá gerar demanda por cerca de 45.000 unidades residenciais adicionais. Este crescimento sustentado está ancorado em uma economia diversificada, em regulamentações favoráveis aos investidores e na entrada de construtoras internacionais no mercado, como Emaar, Aldar e Ellington, além das líderes locais Marjan, Al Hamra e RAK Properties.

Na vanguarda da transformação de Ras Al Khaimah está a Ilha Al Marjan, um destino litorâneo de primeira nível que vem conquistando espaço no setor sob a liderança do Diretor Executivo Eng. Abdullah Al Abdooli e abrigando marcas de altíssimo luxo como Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni e The Address. Ao expandir ainda mais sua oferta, Marjan está desenvolvendo o distrito comercial RAK Central, um centro multifuncional que combina negócios, estilo de vida e inovação.

A construtora Al Hamra, liderada pelo Diretor Executivo Benoy Kurien, continua definindo o padrão de vida integrada com mais de 4.000 casas, campo de golfe e vibrante comunidade com mais de 10.000 moradores do Al Hamra Village, complementados por grandes projetos como o Waldorf Astoria Residences, o Falcon Island e o Al Hamra Waterfront.

Mais ao longo da costa, a RAK Properties vem melhorando o litoral do Emirado com seu principal empreendimento, Mina, que já abriga os premiados resorts Anantara e InterContinental, além de outros, como Nikki Beach e Four Seasons, em andamento.

"A visão para Ras Al Khaimah está se tornando realidade", disse Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, Presidente do Conselho da RAK Properties. "Estamos criando um ambiente vibrante e sustentável que atrai investimentos internacionais."

O Diretor Executivo da empresa, Sameh Muhtadi, afirmou: "Estamos presenciando um interesse mundial sem precedentes, e este impulso só tende a continuar."

