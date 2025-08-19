Board obtient le titre de Partenaire Solutions Microsoft avec la certification logicielle Azure pour sa plateforme de planification d’entreprise

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board, l’un des principaux éditeurs de plateformes de planification d’entreprise (Enterprise Planning Platform), annonce aujourd’hui avoir obtenu le titre de Partenaire Solutions Microsoft avec la certification logicielle Azure, une reconnaissance officielle de ses capacités éprouvées à fournir des solutions SaaS répondant aux exigences des grandes entreprises sur Microsoft Azure.

Ce titre distingue la plateforme de planification d’entreprise Board pour sa conformité aux standards techniques les plus stricts définis par Microsoft dans le domaine des logiciels de planification financière. Il valide la capacité de la plateforme à offrir aux clients une gouvernance cloud continue et autonome, favorisant des stratégies financières plus intelligentes et des opérations optimisées à l’échelle de l’entreprise.

« Obtenir la certification logicielle Azure constitue une étape majeure dans notre alignement stratégique avec Microsoft » déclare John Kelley, Global Lead, Microsoft Alliance chez Board. « Nous nous engageons à fournir des solutions logicielles sécurisées, évolutives et conformes, qui aident nos partenaires et clients à accélérer leurs performances en matière de planification stratégique, financière et opérationnelle. »

« Board continue de démontrer son excellence au sein de notre écosystème de partenaires ISV » commente Andrew Reid, Commercial Partner Lead Suisse, Swiss Leadership Team de Microsoft. « Nous sommes fiers de leur attribuer la certification logicielle Azure qui reflète l’engagement de Board envers les standards les plus élevés en architecture, sécurité et performance opérationnelle, permettant aux clients de bénéficier d’une planification d’entreprise intelligente, évolutive et fiable dans le cloud. »

Partenaire ISV (éditeurs de logiciels indépendants), mondial de longue date de Microsoft et membre du Microsoft AI Cloud Partner Program (MAICPP), Board est désormais idéalement positionné pour renforcer sa collaboration avec Microsoft, offrant ainsi un soutien encore plus efficace aux entreprises et apportant davantage de valeur via la Microsoft Commercial Marketplace.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.board.com ou retrouvez Board sur l’Azure Marketplace.

À propos de Board

Board est la plateforme de planification d’entreprise (EPM) conçue pour accélérer la performance, favoriser la planification continue et permettre des décisions confiantes et alignées. Elle améliore la précision des prévisions grâce à une visibilité en temps réel sur les données internes et externes. Elle unifie finance et opérations dans une source unique de vérité. Avec des expériences enrichies par l’IA pour chaque rôle, les équipes peuvent continuellement prendre de meilleures décisions pour garantir des résultats prévisibles et rentables. C’est pourquoi des marques mondiales visionnaires telles que H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC et bien d’autres, font confiance à Board pour naviguer dans des marchés complexes avec assurance. Pour plus d’informations, visitez www.board.com.