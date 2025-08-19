Andersen Consulting élargit sa plateforme avec l’ajout du cabinet australien Liberty IT Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting poursuit le renforcement de ses capacités de transformation numérique avec Liberty IT, l’un des principaux fournisseurs de services de transformation numérique pour les entreprises du secteur financier.

Fondé en 2016 et basé en Australie, Liberty IT fournit des conseils technologiques à des organisations de services financiers de premier plan, telles que des banques, des sociétés de gestion de patrimoine et des places boursières. Spécialisé dans la modernisation des systèmes bancaires, les paiements, les données et le numérique, le cabinet se concentre sur la mise en œuvre de solutions cloud natives, l’intégration des systèmes, la migration de données, l’ingénierie, le DevOps, l’intelligence artificielle, ainsi que sur la fusion et l’intégration d’entreprises. Fort de sa solide réputation sur le marché, Liberty IT collabore avec ses clients pour leur fournir des plateformes à grande échelle, stimuler l’efficacité opérationnelle, optimiser les performances, minimiser les coûts, maximiser les chances de réussite des projets et accélérer les initiatives de transformation numérique.

« La collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’accroître notre impact et d’apporter encore plus de valeur à nos clients en pleine transformation technologique, notamment dans le secteur bancaire et financier », a déclaré John Dimitropoulos, chef de la direction de Liberty IT. « Notre connaissance du secteur, associée à une forte concentration sur la technologie et à une compréhension approfondie de la culture australienne, nous permet de conserver un avantage concurrentiel sur le marché. Grâce aux ressources mondiales d’Andersen Consulting, nous sommes idéalement positionnés pour proposer des solutions complètes et à fort impact à l’échelle mondiale. »

Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d’Andersen, a confié pour sa part : « La réputation de Liberty IT et son engagement en faveur de la réussite à long terme de ses clients sont en phase avec nos valeurs. Cette collaboration va renforcer notre capacité à proposer une transformation axée sur la technologie, en offrant à nos clients une approche intégrée combinant stratégie d’entreprise, vision opérationnelle et mise en œuvre technique avancée. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

