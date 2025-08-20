-

Ras Al Khaimah ve Spojených arabských emirátech je bezpochyby jedním z nejrychleji rostoucích realitních trhů na Blízkém východě: přední firmy v oboru.

In this docufilm, produced by Ras Al Khaimah Government Media Office, we hear from the leaders driving this transformation, as they help shape Ras Al Khaimah into one of the world’s most dynamic destinations to live, invest and explore. (Video: AETOSWire)

RAS AL KHAIMAH, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Ras Al Khaimah zažívá bezprecedentní boom v oblasti nemovitostí a rychle se stává jedním z nejdynamičtějších realitních trhů ve Spojených arabských emirátech, vedeným vizionářským pohledem Jeho Výsosti šejka Sauda bin Saqra Al Qasimiho, člena Nejvyšší rady Spojených arabských emirátů a vládce Ras Al Khaimah.

Tento emirát formuje svou tvář a buduje odolnou, diverzifikovanou ekonomiku v souladu se strategií zaměřenou na rozumné plánování, udržitelnost, zlepšování kvality života a rozvoj na světové úrovni.

V posledních letech došlo v Ras Al Khaimah k prudkému nárůstu prodeje nemovitostí a jejich cen, který byl způsoben vlnou hotelových, komerčních a rezidenčních projektů. Očekávaný nárůst počtu obyvatel z 0,4 milionu na 0,65 milionu do roku 2030 by měl vygenerovat poptávku po odhadovaných 45 000 dalších bytových jednotek. Tento udržitelný růst je založen na diverzifikované ekonomice, investorům příznivých předpisech a vstupu globálních developerů na trh, jako jsou Emaar, Aldar a Ellington, vedle místních lídrů Marjan, Al Hamra a RAK Properties.

V čele transformace Ras Al Khaimah stojí Al Marjan Island, prestižní destinace na pobřeží, která pod vedením generálního ředitele Eng. Abdullaha Al Abdooliho dělá velké pokroky v tomto odvětví a je domovem ultra luxusních značek, jako jsou Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni a The Address. Marjan dále rozšiřuje svou nabídku a vyvíjí komerční čtvrť RAK Central, multifunkční centrum, které spojuje obchod, životní styl a inovace.

Developer Al Hamra pod vedením generálního ředitele Benoye Kuriena nadále nastavuje standardy integrovaného bydlení s více než 4 000 domy v Al Hamra Village, golfovým hřištěm a živou komunitou více než 10 000 obyvatel, doplněnou o významné projekty, jako jsou Waldorf Astoria Residences, Falcon Island a Al Hamra Waterfront.

Dále podél pobřeží společnost RAK Properties zkrášluje pobřeží emirátu svým stěžejním projektem Mina, kde již stojí oceněné resorty Anantara a InterContinental a další, včetně Nikki Beach a Four Seasons, se připravují.

„Vize pro Ras Al Khaimah se stává realitou,“ řekl předseda představenstva společnosti RAK Properties Abdulaziz Abdullah Al Zaabi. „Vytváříme živé, udržitelné prostředí, které přitahuje globální investice.“

Generální ředitel společnosti Sameh Muhtadi prohlásil: „Jsme svědky bezprecedentního globálního zájmu – a tato dynamika bude pokračovat.“

