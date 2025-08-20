Ras Al Khaimah, EAU, è innegabilmente uno dei mercati immobiliari in più rapida crescita nel Medio Oriente: leader del settore

RAS AL KHAIMAH, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Ras Al Khaimah sta attraversando un boom immobiliare senza precedenti, emergendo rapidamente come uno dei mercati immobiliari più dinamici negli EAU, guidato dalla visione futuristica di Sua Maestà lo Sceicco Saud bin Saqr Al Qasimi, Membro del Consiglio Supremo degli EAU e Governatore di Ras Al Khaimah.

L'Emirato sta creando il suo profilo mentre costruisce la sua economia resiliente e diversificata, in linea con una strategia incentrata su una pianificazione sensata, sulla sostenibilità, migliorando la qualità della vita e gli sviluppi di classe mondiale.

Negli anni recenti, si è assistito ad aumenti delle vendite e dei prezzi immobiliari a Ras Al Khaimah, guidati da un'ondata di ospitalità, di progetti commerciali e residenziali. Una crescita della popolazione prevista da 0,4 milioni a 0,65 milioni entro il 2030 genererà una domanda di circa 45.000 altre unità residenziali. Questa crescita sostenuta è ancorata in un'economia diversificata, in normative favorevoli agli investitori e nell'ingresso di sviluppatori globali nel mercato, come Emaar, Aldar e Ellington, assieme ai leader locali Marjan, Al Hamra e RAK Properties.

All'avanguardia della trasformazione di Ras Al Khaimah c'è Al Marjan Island, una prestigiosa meta sul lungomare che sta facendo grandi passi avanti nel settore sotto la guida del CEO Ing. Abdullah Al Abdooli, e che ospita marchi di lusso di fascia alta tra cui Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni e The Address. Ampliando ulteriormente la propria offerta, Marjan sta sviluppando il distretto commerciale RAK Central, un polo multifunzionale che abbina business, lifestyle e innovazione.

Lo sviluppatore Al Hamra, guidato dal CEO Benoy Kurien, continua a dettare lo standard del living integrato con le oltre 4000 abitazioni di Al Hamra Village, il campo da golf e la vibrante comunità di oltre 10.000 residenti, completato da importanti progetti come le Waldorf Astoria Residences, Falcon Island e Al Hamra Waterfront.

Più avanti lungo la costa, RAK Properties sta arricchendo il litorale dell'Emirato con il suo sviluppo di punta Mina, che già ospita i pluripremiati resort Anantara e InterContinental, mentre altri, tra cui Nikki Beach e Four Seasons, sono in fase di realizzazione.

“La visione per Ras Al Khaimah st diventando una realtà”, ha affermato il Presidente di RAK Properties Abdulaziz Abdullah Al Zaabi. “Stiamo creando un ambiente vibrante e sostenibile che sta attraendo un investimento globale”.

Il CEO della società, Sameh Muhtadi, ha dichiarato: “Stiamo registrando un livello di interesse globale senza precedenti, e questo ritmo non farà che continuare”.

Download:

Video lungo: RAK Real Estate.mp4

Video breve: RAK Real Estate short.mp4

Immagini: Real Estate

*Fonte: AETOSWire

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.