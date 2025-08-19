Board behaalt Microsoft Solutions Partner-status met Azure Certified Software voor zijn Enterprise Planning Platform

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board , een toonaangevend Enterprise Planning Platform, heeft vandaag aangekondigd dat het de Microsoft Solutions Partner-status met Certified Software voor Azure heeft behaald, wat de bewezen capaciteiten van het bedrijf erkent in het leveren van SaaS-oplossingen op ondernemingsniveau op Microsoft Azure.

Deze status erkent het Board Enterprise Planning Platform omdat het voldoet aan de hoogste technische normen van Microsoft voor financiële planningssoftware. Het bevestigt het vermogen van het platform om klanten te ondersteunen met continu, autonoom cloudbeheer, wat leidt tot slimmere financiële strategieën en gestroomlijnde bedrijfsvoering.

"Het behalen van de Certified Software voor Azure-status is een belangrijke mijlpaal in onze strategische samenwerking met Microsoft," aldus John Kelley, wereldwijd hoofd van Microsoft Alliance bij Board.

