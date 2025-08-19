Board obtém certificação Microsoft Solutions Partner com software certificado para Azure para sua plataforma de planejamento empresarial

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A Board, uma plataforma líder de planejamento empresarial, anunciou hoje que obteve a designação Microsoft Solutions Partner com o Certified Software for Azure, reconhecendo as capacidades comprovadas da empresa em fornecer soluções SaaS de nível empresarial no Microsoft Azure.

Essa designação reconhece a plataforma de planejamento empresarial da Board por atender aos mais altos padrões técnicos da Microsoft para software de planejamento financeiro. Ela valida a capacidade da plataforma de capacitar os clientes com governança contínua e autônoma na nuvem, impulsionando estratégias financeiras mais inteligentes e operações simplificadas em toda a empresa.

“Alcançar a designação Certified Software for Azure é um marco importante em nosso alinhamento estratégico com a Microsoft”, disse John Kelley, líder global de Microsoft Alliance na Board. “Estamos comprometidos em oferecer soluções de software seguras, escaláveis e compatíveis, que ajudam nossos parceiros e clientes a acelerar o desempenho de seu planejamento estratégico financeiro e operacional.”

“A Board continua demonstrando excelência como parte de nosso ecossistema de parceiros ISV”, comenta Andrew Reid, líder de Parceiros Comerciais na Suíça e membro da Equipe de Liderança da Microsoft no país. “Temos orgulho em reconhecê-los com a designação Certified Software for Azure. Essa designação reflete o compromisso da Board com os mais altos padrões em arquitetura, segurança e desempenho operacional – capacitando os clientes com um planejamento empresarial mais inteligente, escalável e confiável na nuvem.”

Como parceiro global de longa data da Microsoft ISV (Independent Software Vendor) e integrante do Microsoft AI Cloud Partner Program (MAICPP), a Board está estrategicamente posicionada para ampliar sua colaboração com a Microsoft. Essa parceria permite oferecer suporte mais eficiente aos clientes corporativos e agregar valor por meio do marketplace comercial da Microsoft.

Para saber mais, visite www.board.com ou encontre a Board no Azure Marketplace.

Sobre a Board

A Board é uma plataforma de Planejamento Empresarial criada para acelerar o desempenho dos negócios ao permitir o planejamento contínuo e impulsionar decisões estratégicas. Com visibilidade em tempo real de dados internos e externos, ela oferece previsões mais precisas e unifica finanças e operações, criando uma única fonte de verdade. As experiências aprimoradas por IA ajudam as equipes a tomar decisões mais inteligentes, garantindo resultados previsíveis e lucrativos. É por isso que marcas globais como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola e HSBC confiam no Board para navegar em mercados complexos. Para informações adicionais, visite www.board.com.

