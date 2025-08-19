-

China Eastern presenta il volo a tema "Stagione d'arte spagnola in volo" per promuovere la nuova rotta Shanghai-Barcellona

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--China Eastern inaugurerà il nuovo volo diretto Shanghai-Barcellona a partire dal 26 settembre 2025. Operati con codice MU249/MU250, i voli saranno disponibili ogni settimana martedì, giovedì, venerdì e domenica, creando un ponte aereo tra queste due importanti metropoli internazionali e garantendo un'esperienza di volo comoda e moderna.

Per anticipare il lancio della nuova rotta, la compagnia ha recentemente presentato il volo a tema "Stagione d'arte spagnola in volo", operato con un Airbus A350, un aereo a fusoliera larga a lungo raggio. L’interno della cabina combina elementi artistici dell’architettura di Antoni Gaudí della Barcellona e lo stile architettonico centenario del Bund di Shanghai. Sono notevoli i riferimenti alla Sagrada Família e le sue iconiche spirali, la facciata ondulata della Casa Milà e le colonne scheletriche della Casa Batlló, riprodotte nei pannelli decorativi e negli scomparti bagagli, trasformando il volo in un vero tour artistico a 10.000 metri di quota.

Il volo inaugurale di questa rotta, previsto per il 26 settembre, segnerà il passaggio dall'"esperienza artistica in volo" alla "scoperta reale" di Barcellona. Il concept verrà esteso casualmente ad altri voli nazionali e internazionali, offrendo un'esperienza unica a più passeggeri.

Per una sinergia completa con il volo tematico, China Eastern ha allestito autobus a tema che percorrono le aree centrali di Shanghai, unendo arte e mobilità in ogni fase del viaggio. I passeggeri potranno partecipare a un contest online scattando foto del velivolo o degli autobus, con la possibilità di vincere biglietti per mostre o prodotti culturali esclusivi.

Il 2025 segna il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Cina e l’Unione Europea e il 20° anniversario del partenariato strategico complessivo tra Cina e Spagna. Attualmente i biglietti per la nuova rotta “Shanghai–Barcellona” sono già disponibili. Durante l’alta stagione estiva, China Eastern ha lanciato anche altre nuove rotte europee: il 17 luglio la rotta “Shanghai–Copenaghen”, il 20 giugno “Shanghai–Milano” e il 16 giugno “Shanghai–Ginevra”. Ad oggi, il network europeo della compagnia comprende 15 città, tra cui Parigi, Francoforte, Amsterdam, Madrid, Londra e Roma.

