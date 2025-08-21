Andersen Consulting udvider platformen med tilføjelsen af Liberty IT Consulting Group fra Australien

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine digitale transformationskompetencer yderligere med Liberty IT, der er en førende leverandør af digital transformation i virksomhedsklassen inden for finansielle services.

Liberty IT, der blev grundlagt i 2016 og har hovedkontor i Australien, specialiserer sig i teknologirådgivning for førende finansielle organisationer såsom banker, formueforvaltere og børsen. Virksomheden er specialiseret inden for modernisering af banksystemer, betalingsløsninger, data og digitale løsninger med særligt fokus på implementering af cloudbaserede løsninger, systemintegration, datamigrering, programmering, DevOps, kunstig intelligens og fusioner og integrationer af virksomheder. Med et stærkt renomme på markedet samarbejder Liberty IT med kunder om at levere skalerbare platforme, øge driftsmæssig effektivitet, optimere ydeevne, reducere omkostninger, maksimere sandsynligheden for succesfuld projektlevering og accelerere digitale transformationsinitiativer.

"Samarbejdet med Andersen Consulting gør det muligt for os at skalere vores påvirkning og tilføre endnu større værdi til kunder, der gennemgår teknologisk transformation – især inden for bank- og finanssektoren," siger John Dimitropoulos, der er CEO for Liberty IT. "Vores viden om branchen har, kombineret med et stærkt fokus på teknologi og en dyb forståelse for den australske kultur, gjort det muligt for os at bevare en konkurrencemæssig fordel på markedet. Sammen med Andersen Consultings globale ressourcer står vi stærkt rustet til at levere omfattende, effektive løsninger på globalt plan."

Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen, tilføjede: "Liberty IT’s omdømme og fokus på langsigtet kundesucces stemmer overens med vores værdier. Dette samarbejde kommer til at styrke vores evne til at levere teknologidrevet transformation, så vi kan tilbyde vores kunder en integreret tilgang, der forener forretningsstrategi, indsigt i drift og avanceret teknisk implementering."

Andersen Consultinger en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og øvrig rådgivning via en global platform med over 20.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentydelser gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere over hele verden.

