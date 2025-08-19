Options透過在冰島部署資料中心擴大私有AI基礎設施

紐約、倫敦和冰島雷克雅維克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 首屈一指的資本市場基礎設施供應商Options Technology (Options)今日宣布，將私有雲端業務策略性地擴大至冰島，新部署一座經AI最佳化的資料中心。此舉在滿足客戶的安全與高效能運算需求方面邁出了重要一步，同時能大幅降低營運成本，並推動環境永續發展目標的達成。

身為資本市場最早的私有雲端供應商之一，Options始終透過創新引領產業。今天的公告進一步彰顯了其在效能、韌性及安全服務交付方面的承諾。此次部署是對Options客戶與日俱增的需求的直接回應——包括避險基金、投資銀行和自營交易公司在內的客戶，都希望在不影響隱私、法規遵循或環境、社會和治理(ESG)承諾的前提下，擴充安全的AI工作負載。

總裁兼執行長Danny Moore評論道：「我們在冰島的投資不僅僅關乎基礎設施，更是要為下一代金融服務提供適用於未來需求的保障。隨著產業加快採用私有AI和大規模運算技術，我們正確保客戶能夠獲得安全、可擴充且永續的環境，以契合他們在效能和ESG方面的目標。」

這座位於冰島的資料中心專為高密度私有AI工作負載設計，相較美國傳統資料中心，每千伏安成本降低72%。它完全採用再生能源供電，在提供卓越運算效能的同時，能讓客戶實現零碳排放報告。其他優勢還包括液體冷卻基礎設施、閉迴路水系統，以及透過冗餘海底電纜實現與歐洲和北美低於100毫秒的連線速度。

該設施是更廣泛的基礎設施現代化計畫的第一階段，2025年及以後，Options還計畫在主要金融中心進一步部署高密度、私有AI就緒的環境。這一擴張也反映了更廣泛的產業趨勢——據預測，到2034年，全球金融服務領域的生成式AI市場規模將達到157億美元，金融機構對可大規模部署AI的安全且符合法規之環境的需求正與日俱增。

今日的公告是Options近期一系列里程碑成果的延續，包括獲得Broadcom/VMware全球合作夥伴計畫認證、擴大劍橋業務以滿足對市場資料服務不斷成長的需求，以及將其Microsoft雲端解決方案合作夥伴能力擴大至杜拜。這些進展共同彰顯了Options對於在全球金融市場核心領域提供安全、可擴充且永續的基礎設施的承諾。

關於Options Technology：

Options Technology (Options)是一家處於銀行和交易基礎設施尖端的金融科技公司。我們在紐約、倫敦、巴黎、貝爾法斯特、劍橋、芝加哥、香港、東京、新加坡、杜拜、雪梨和奧克蘭設有辦事處，為全球客戶提供服務。在Options，我們的服務深度融入全球科技的最熱門趨勢，包括高效能網路、雲端運算、安全和人工智慧(AI)。

