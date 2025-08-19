Andersen Consulting extiende la plataforma con la incorporación de Liberty IT Consulting Group de Australia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece aún más sus capacidades de transformación digital con Liberty IT, proveedor líder de transformación digital de nivel empresarial en servicios financieros.

Fundada en 2016 y con sede principal en Australia, Liberty IT se especializa en consultoría de tecnología para empresas de servicios financieros de primer nivel, como bancos, entidades de gestión de la riqueza y el mercado de valores. La empresa es especialista en modernización de sistemas bancarios, pagos, datos y cuestiones digitales con un enfoque particular en la implementación de soluciones nativas de la nube, integración de sistemas, migración de datos, ingeniería, DevOps, IA y fusión e integración empresariales. Con una destacada reputación en el mercado, Liberty IT opera con clientes para entregar plataformas a escala, impulsar la eficiencia operativa, mejorar el rendimiento, minimizar los costos, maximizar las oportunidades de que la entrega del proyecto sea exitosa y acelerar las iniciativas de transformación digital.

“Colaborar con Andersen Consulting nos permite escalar nuestro impacto y aportar aún más valor a la transformación tecnológica permanente de los clientes, en especial, en el sector bancario y de finanzas”, comentó John Dimitropoulos, director ejecutivo de Liberty IT. “El conocimiento que tenemos del sector, junto con un fuerte enfoque en la tecnología y una profunda comprensión de la cultura australiana, nos ha permitido conservar una ventaja competitiva en el mercado. En conjunto, con los recursos globales de Andersen Consulting, estamos bien posicionados para ofrecer soluciones integrales y de alto impacto a nivel global”.

Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo de Andersen, agregó: “La reputación y el enfoque de Liberty IT respecto del éxito del cliente a largo plazo es coherente con nuestros valores. Esta colaboración permitirá fortalecer nuestra capacidad para alcanzar una transformación liderada por la tecnología y ofrecer a nuestros clientes un enfoque integrado en el que se fusionen la estrategia comercial, las perspectivas operativas y la implementación técnica avanzada”.

Andersen Consulting es una práctica global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios, que incluyen estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicios multidimensional de Andersen Global, que ofrece consultoría, servicios de impuestos, legales, de valuación y movilidad global de nivel mundial, y experiencia en asesoramiento desde una plataforma global compuesta por más de 20 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 500 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas de colaboración. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad de responsabilidad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas de colaboración en todo el mundo.

