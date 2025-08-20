-

Andersen Consulting expande sua plataforma com a adição do Liberty IT Consulting Group da Austrália

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece ainda mais suas capacidades de transformação digital com a Liberty IT, fornecedora líder de transformação digital de nível empresarial para serviços financeiros.

Fundada em 2016 e com sede na Austrália, a Liberty IT é especializada em consultoria tecnológica para organizações de serviços financeiros de alto nível, como bancos, empresas de gestão de patrimônio e bolsas de valores. A empresa atua na modernização de sistemas bancários, pagamentos, dados e soluções digitais, com forte foco em implementação de soluções nativas na nuvem, integração de sistemas, migração de dados, engenharia, DevOps, IA e fusões e integrações corporativas. Reconhecida no mercado, a Liberty IT colabora com clientes para entregar plataformas em larga escala, aumentar a eficiência operacional, otimizar o desempenho, reduzir custos, maximizar as chances de sucesso dos projetos e acelerar iniciativas de transformação digital.

"Colaborar com a Andersen Consulting nos permite ampliar nosso impacto e entregar ainda mais valor a clientes em processo de transformação tecnológica, principalmente nos setores bancário e financeiro", afirmou John Dimitropoulos, CEO da Liberty IT. "Nossos conhecimentos no setor, aliados ao foco em tecnologia e à profunda compreensão da cultura australiana, nos permitem manter uma vantagem competitiva no mercado. Juntos, com os recursos globais da Andersen Consulting, estamos bem posicionados para oferecer soluções completas e de alto impacto globalmente".

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: "a reputação da Liberty IT e seu foco no sucesso de longo prazo dos clientes estão alinhados com nossos valores. Essa colaboração fortalecerá nossa capacidade de promover transformações lideradas por tecnologia, oferecendo aos nossos clientes uma abordagem integrada que combina estratégia de negócios, visão operacional e implementação técnica avançada".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto completo de serviços abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções para capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo multidimensional de serviços da Andersen Global, oferecendo consultoria de nível mundial, além de expertise em tributação, jurídica, avaliação, mobilidade global e consultoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais no mundo todo e presença em mais de 500 locais por meio de suas firmas associadas e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma empresa de sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas associadas e colaboradoras ao redor do mundo.

