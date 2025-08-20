Ras Al Khaimah, VAE, is onmiskenbaar een van de snelstgroeiende vastgoedmarkten in het Midden-Oosten: brancheleiders

RAS AL KHAIMAH, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Ras Al Khaimah beleeft een ongekende vastgoedhausse en ontwikkelt zich snel tot een van de meest dynamische vastgoedmarkten in de VAE, geleid door de toekomstgerichte visie van Zijne Hoogheid Sjeik Saud bin Saqr Al Qasimi, lid van de Hoge Raad van de VAE en heerser van Ras Al Khaimah.

Het emiraat geeft vorm aan zijn skyline door een veerkrachtige, gediversifieerde economie op te bouwen, in lijn met een strategie die draait om degelijke planning, duurzaamheid, verbetering van de levenskwaliteit en ontwikkelingen van wereldklasse.

De afgelopen jaren zijn de verkoop en prijzen van onroerend goed in Ras Al Khaimah sterk gestegen, gedreven door een golf van horeca-, commerciële en residentiële projecten. Een verwachte bevolkingsgroei van 0,4 miljoen naar 0,65 miljoen tot 2030 zal naar verwachting leiden tot een vraag naar naar schatting 45.000 extra wooneenheden. Deze aanhoudende groei is verankerd in een gediversifieerde economie, investeringsvriendelijke regelgeving en de toetreding van internationale ontwikkelaars tot de markt, zoals Emaar, Aldar en Ellington, naast lokale koplopers Marjan, Al Hamra en RAK Properties.

Al Marjan Island, een vooraanstaande bestemming aan het water die onder leiding van CEO Eng. Abdullah Al Abdooli grote stappen zet in de sector en waar ultraluxe merken zoals Wynn, JW Marriott, Nobu, Missoni en The Address gevestigd zijn, staat voorop in de transformatie van Ras Al Khaimah. Marjan breidt haar aanbod verder uit met de ontwikkeling van het commerciële district RAK Central, een multifunctioneel knooppunt dat zaken, lifestyle en innovatie combineert.

Ontwikkelaar Al Hamra, onder leiding van CEO Benoy Kurien, blijft de norm stellen voor geïntegreerd wonen met Al Hamra Village, met meer dan 4.000 woningen, een golfbaan en een levendige gemeenschap van meer dan 10.000 inwoners, aangevuld met grote projecten zoals Waldorf Astoria Residences, Falcon Island en Al Hamra Waterfront.

Verderop langs de kust versterkt RAK Properties de kustlijn van het emiraat met zijn vlaggenschipproject Mina, waar al de bekroonde resorts Anantara en InterContinental gevestigd zijn, en andere, waaronder Nikki Beach en Four Seasons, in de pijplijn zitten.

"De visie voor Ras Al Khaimah wordt werkelijkheid," aldus Abdulaziz Abdullah Al Zaabi, voorzitter van RAK Properties. "We creëren een levendige, duurzame omgeving die wereldwijde investeringen aantrekt."

De CEO van het bedrijf, Sameh Muhtadi, verklaarde: "We zien een ongekende wereldwijde belangstelling – en dit momentum zal alleen maar aanhouden."

Downloads:

Lange video: RAK Real Estate.mp4

Korte video: RAK Real Estate short.mp4

Afbeeldingen: Real Estate

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.