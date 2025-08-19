Andersen Consulting erweitert seine Plattform durch die Übernahme der australischen Liberty IT Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting baut seine Kompetenzen auf dem Gebiet der digitalen Transformation mit Liberty IT, einem führenden Anbieter von Unternehmenslösungen für die digitale Transformation im Finanzdienstleistungssektor, weiter aus.

Das 2016 gegründete Unternehmen Liberty IT mit Hauptsitz in Australien ist auf Technologieberatung für führende Finanzdienstleister wie Banken, Vermögensverwalter und Börsen spezialisiert. Der Schwerpunkt von Liberty IT ist die Modernisierung von Bankensystemen, Zahlungssystemen, Daten und digitalen Technologien. Ein starker Fokus liegt dabei auf der Implementierung cloud-nativer Lösungen, der Systemintegration, der Datenmigration, dem Engineering, DevOps, KI sowie Unternehmensfusionen und -integrationen. Liberty IT hat sich einen hervorragenden Ruf auf dem Markt erarbeitet und arbeitet eng mit Kunden zusammen, um skalierbare Plattformen bereitzustellen, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Leistung zu optimieren, Kosten zu minimieren, die Chancen für die erfolgreiche Projektabwicklung zu maximieren und Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen.

„In Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unseren Einfluss verstärken und Kunden, die gerade eine technologische Transformation durchlaufen, einen noch größeren Mehrwert bieten — insbesondere im Banken- und Finanzsektor“, so John Dimitropoulos, CEO von Liberty IT. „Unsere Branchenkenntnisse in Kombination mit einem starken Fokus auf Technologie sowie einem profunden Verständnis der australischen Kultur haben es uns ermöglicht, uns einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt zu verschaffen. In Verbindung mit den globalen Ressourcen von Andersen Consulting sind wir bestens aufgestellt, um umfassende und wirkungsvolle Lösungen weltweit anzubieten.“

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Der gute Ruf von Liberty IT und die Fokussierung auf den langfristigen Erfolg der Kunden decken sich perfekt mit unseren Werten. Diese Zusammenarbeit wird unsere Fähigkeit stärken, technologiegetriebene Transformationen zu liefern und unseren Kunden einen integrierten Ansatz zu bieten, der Geschäftsstrategie, operative Kenntnisse und fortschrittliche technische Implementierung vereint.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Dienstleistungspalette anbietet, die von der Unternehmensstrategie über Unternehmens- und Technologietransformation bis hin zu Lösungen im Bereich KI und Humankapital reicht. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und vereint erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungskompetenz über eine globale Plattform, die mehr als 20.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen umfasst. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und stellt über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen zur Verfügung.

