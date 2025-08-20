阿联酋哈伊马角无疑是中东增长最快的房地产市场之一：行业领袖

阿拉伯联合酋长国哈伊马角--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 哈伊马角正在经历前所未有的房地产热潮，迅速崛起为阿联酋最具活力的房地产市场之一，这得益于阿联酋最高委员会成员兼哈伊马角酋长Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下的高瞻远瞩。

阿联酋在塑造其天际线的同时，也正在建设一个韧性强、多元化的经济体，这一战略以科学规划、可持续发展、提升生活质量和世界级发展为核心。

近年来，哈伊马角的房地产销售和价格大幅上涨，这主要得益于一系列酒店、商业和住宅项目的兴起。预计到2030年，其人口将从40万增长至65万，这将产生约45,000套额外住宅单位的需求。持续增长有赖于多元化经济、投资者友好的法规以及全球开发商进入市场，如Emaar、Aldar和Ellington，以及本地领军企业Marjan、Al Hamra和RAK Properties等。

阿尔马尔亚岛（Al Marjan Island）是哈伊马角转型过程中的先锋，这一顶级海滨项目在首席执行官工程师Abdullah Al Abdooli的领导下，在业内取得显著进展，并吸引了Wynn、JW Marriott、Nobu、Missoni和The Address等超级奢侈品牌入驻。为进一步拓展业务，Marjan正在开发商业区RAK Central，这是一个融合了商业、生活方式和创新的多功能枢纽。

开发商Al Hamra（首席执行官Benoy Kurien）所开发的Al Hamra Village作为综合居住标杆，是一个拥有4,000多套住宅、高尔夫球场和10,000多名居民的充满活力的社区，并辅以Waldorf Astoria Residences、Falcon Island和Al Hamra Waterfront等主要项目。

沿海岸线继续向前，RAK Properties的旗舰开发项目Mina进一步提升了阿联酋的海岸线，屡获殊荣的Anantara和InterContinental度假村正是该项目的一部分，未来还将引入Nikki Beach和Four Seasons等项目。

RAK Properties董事长Abdulaziz Abdullah Al Zaabi表示：“哈伊马角的未来愿景正在一一实现。我们正在打造一个充满活力、可持续发展的环境，并将吸引全球投资。”

公司首席执行官Sameh Muhtadi强调道：“我们获得了前所未有的全球关注，这一势头还将继续下去。”

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。