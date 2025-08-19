Board ottiene la designazione di Microsoft Solutions Partner con il software certificato per Azure per la sua Enterprise Planning Platform

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board, una Enterprise Planning Platform, oggi ha annunciato di aver ottenuto la designazione Microsoft Solutions Partner con Certified Software for Azure, riconoscendo le comprovate capacità della società di fornire soluzioni SaaS di livello aziendale con Microsoft Azure.

Questa designazione riconosce la Board Enterprise Planning Platform per gli standard tecnici di Microsoft per il software di pianificazione finanziaria. Convalida la capacità della piattaforma di consentire ai clienti di avere governance su cloud continua e autonoma, promuovendo strategie finanziarie più intelligenti e operazioni semplificate in tutta l'azienda.

"Ottenere la designazione di Certified Software for Azure è un traguardo importante nel nostro allineamento strategico con Microsoft", ha dichiarato John Kelley, Global Lead, Microsoft Alliance in Board.

