iFIT Inc. werkt samen met wereldkampioen Olli Zeidler als merkambassadeur en iFIT-trainer

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--iFIT Inc., een wereldleider in connected fitness en interactieve content, kondigt met trots een nieuw wereldwijd ambassadeurschap aan met de Duitse toproeier en Olympisch kampioen Oliver Zeidler. Deze aankondiging valt samen met de viering van het 50-jarig jubileum van NordicTrack, waarmee het merk zijn missie voortzet om meeslepende, wetenschappelijk onderbouwde fitnesservaringen te bieden die atleten over de hele wereld versterken.

Zeidler, een uitblinker in het internationale roeien, won goud op de skiff voor mannen tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs – de eerste keer dat Duitsland dit onderdeel won sinds 1992. Naast meerdere wereld- en Europese kampioenstitels werd hij in 2024 uitgeroepen tot Duits Sportman van het Jaar, een bewijs van zijn dominantie en status in de topsport. Hij maakte in 2016 de overstap van zwemmen naar roeien – een uitdagende stap die zijn mentale veerkracht en vastberadenheid om opnieuw te beginnen en uit te blinken, aantoonde. Het is het soort innerlijke kracht dat iFIT net zo belangrijk vindt als fysieke prestaties.

"Deel uitmaken van het iFIT-team past perfect bij mij," aldus Zeidler. "Bij iFIT draait alles om het verleggen van fysieke, mentale en persoonlijke grenzen, en dat is precies hoe ik mijn traject in de sport en in het leven heb aangepakt. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring en passie in te zetten voor deze ongelooflijke wereldwijde community en anderen te inspireren om hun eigen versie van uitmuntendheid na te streven."

Naast zijn sportieve prestaties heeft Zeidler een Master of Laws in fiscaal recht en heeft hij gewerkt als consultant bij Deloitte Duitsland, waar hij een veeleisende professionele carrière combineert met training van wereldklasse. Hij volgt momenteel zijn Master in bedrijfskunde aan de IMD Business School in Lausanne, Zwitserland.

Zeidler woont nu in Lausanne, Zwitserland, de thuisbasis van het Internationaal Olympisch Comité, en bereidt zich voor op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Om zijn samenwerking met iFIT te lanceren, organiseerde Zeidler een evenement voor het merk in zijn geboortestad, waar exclusieve content voor een aankomende campagne werd gefilmd.

“Olli belichaamt het soort prestatie, karakter en verhaal dat diep resoneert met ons wereldwijde publiek,” aldus Kirsten Spittel-Sloan, wereldwijd hoofd Marketing bij iFIT Inc. “Hij is niet alleen een topsporter, hij is een symbool van wat het betekent om je in te zetten, te evolueren en iets te bereiken. We zijn er trots op hem te mogen verwelkomen in de iFIT-familie.”

Over iFIT Inc.

iFIT Inc. is een wereldleider in fitnesstechnologie, baanbrekende verbonden fitness om mensen te helpen langer en gezonder te leven. Met een gemeenschap van meer dan 6 miljoen atleten overal ter wereld levert iFIT meeslepende, gepersonaliseerde trainingservaringen thuis, onderweg en in de gym. Aangedreven door een uitgebreid ecosysteem van eigen software, innovatieve hardware en meeslepende content, brengt het iFIT-platform fitness tot leven via zijn portfolio van merken: NordicTrack, ProForm, Freemotion, en de iFIT-app. Van cardio en krachttraining tot herstel, geeft iFIT atleten de controle over iedere fase van hun fitnesstraject. Voor meer informatie, ga naar iFIT.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.