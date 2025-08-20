-

阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪躋身中東成長最速房地產市場之列，高居產業領導者地位

這部拉斯海瑪政府媒體辦公室製作的紀錄片邀請到推動這一轉變的領導者，講述他們如何協助拉斯海瑪登上世界級居住、投資和旅遊目的地的舞台。（影片來源：AETOSWire）

阿拉伯聯合大公國，拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下高瞻遠矚的願景引領之下，拉斯海瑪的房地產市場出現了前所未見的蓬勃榮景，迅速從阿拉伯聯合大公國動能最強勁的房地產市場間異軍突起。

該大公國的天際線正隨著日益強韌多元的經濟成長而變化，配合該國側重健全規劃、永續性、提高生活品質和世界級開發品質的策略。

近幾年來，拜旅館、商業和住宅開發案熱潮之賜，拉斯海瑪的房地產銷售量和價格雙雙飆升。預計到2030年之前，當地人口將從40萬成長到65萬，製造約4.5萬戶新住宅的需求。經濟多元化、有利投資者的監管政策，加上Emaar、Aldar和Ellington等國際開發商以及當地一流企業Marjan、Al Hamra和RAK Properties的參與，為這股持續成長奠下基礎。

Al Marjan島為拉斯海瑪轉型打響第一炮。這處頂級海濱度假勝地在執行長Abdullah Al Abdooli的帶領之下奪下房地產業龍頭地位，並邀請Wynn、JW Marriott、Nobuoni、Missbuoni和The Address等頂級奢華品牌加入。為了進一步擴大服務，Marjan島正在開發集商業、生活與創新於一的多功能中心區「RAK Central」。

開發商Al Hamra在執行長Benoy Kurien的領導之下，不斷為集合生活空間樹立新的標準。旗下開發的Al Hamra Village內設4000多戶住宅、高爾夫球場和可容納一萬人的活力社區，並配合以Waldorf Astoria Residences、Falcon Island和Al Hamra Waterfront等大型開發案。

RAK Properties正在海岸線的更遠處開發其旗艦專案「Mina」，將阿拉伯聯合大公國的濱海地區推上新高。曾獲獎肯定的Anantara和InterContinental度假村已搶先入駐，Nikki Beach和Foursons也將投入此地的開發計畫。

「拉斯海瑪正在實現其願景。」RAK Properties董事長Abdulaziz Abdullah Al Zaabi說，「我們正在建設一處充滿活力的永續社區，吸引全球投資者。」

該公司執行長Sameh Muhtadi表示：「我們注意到拉斯海瑪對全球散發出前所未見的吸引力，而且這股動力還會持續下去。」

資料下載：
介紹長片：RAK Real Estate.mp4
介紹短片：RAK Real Estate short.mp4
圖庫：Real Estate

*資料來源： AETOSWire

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Steven McCombe
media@rakmediaoffice.ae

Industry:

Ras Al Khaimah Government Media Office

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanItalianDutchPolishCzechChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Steven McCombe
media@rakmediaoffice.ae

More News From Ras Al Khaimah Government Media Office

拉斯海瑪統治者出席拉斯海瑪與邁阿密間的合作瞭解備忘錄簽署儀式，促進跨產業合作

阿拉伯聯合大公國，拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下今天出席觀禮拉斯海瑪與佛羅里達州邁阿密市簽署合作瞭解備忘錄 (MoU)，這份備忘錄將促進兩造在多個共榮領域中進行交流與跨產業合作。 這份協議由Sheikh Saud殿下的高級顧問Mohammed Hassan Omran Alshamsi閣下和邁阿密市長Francis Suarez共同簽署。 Sheikh Saud殿下表示：「這份協議延續阿拉伯聯合大公國與美國間的綿長友誼與戰略合作關係，並讓拉斯海瑪與邁阿密的合作邁進新階段。藉由鼓勵進一步合作與交流，開展一條創新、投資與文化對話的新途。我們展望建立動態合作關係，反映兩造共享的價值理念與對未來的宏大遠景。」 透過這份備忘錄，拉斯海瑪和邁阿密計畫配合聯合國的永續發展目標，建立跨多個分享共同利益之產業與地區的合作關係，包括 都市計畫與公共安全、商業推廣及旅遊業、智慧城市科技、創新和新創企業，以及永續開發。 簽署儀式上也聚焦探討如何加強經濟、貿易與合作...

拉斯海瑪強勁的經濟和投資環境獲Fitch「A+」信用評等確認且展望穩定

阿聯拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國際信用評等機構Fitch重申對拉斯海瑪的「A+」信用評等（展望穩定），印證了該酋長國推動永續跨領域成長的策略路徑及強勁的經濟和投資環境。 拉斯海瑪政府對該公告表示歡迎，認為這是對該酋長國強勁且不斷發展的經濟、穩健的財政管理，以及其領導層對永續長期發展與成長的清晰願景和堅定承諾的肯定。 Fitch指出，酋長國代表性的旅遊專案（包括大型綜合度假村、豪華酒店和世界一流休閒設施）與房地產收入激增形成綜效，正為投資人創造商機，進一步帶動投資並強化酋長國的經濟抗風險能力。 拉斯海瑪政府發言人表示：「穩定的『A+』評等源于我們嚴謹的經濟策略、雄心勃勃的投資計畫以及對建構永續多元化經濟的長期承諾。近年來酋長國實現顯著成長，已成為極具吸引力的全球投資和旅遊中心，同時也是居住、工作和旅遊的熱門目的地。」 今年3月，拉斯海瑪成功發行10年期10億美元伊斯蘭債券，同時將公共部門債務總額控制在GDP的11%（Fitch評等主權實體中最低水準之一），2026年可望進一步降至9%。 Fitch預估，拉斯海瑪2024年GDP實際成長率從上一年的...

阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪統治者在第16屆先進材料國際研討會上致開幕辭，稱「科學是我們建構永續未來的基石」

阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下在為期三天的先進材料國際研討會(IWAM)首日發表了開幕主題演講。他在演講中談到科學是建構更永續世界的關鍵，以及拉斯海瑪如何致力於推動科學進步。 Sheikh Saud殿下表示：「透過每年舉辦IWAM，拉斯海瑪再次重申了其致力於推動科學進步，並為有關先進材料的全球討論貢獻力量的承諾。 「透過培育科學探究的文化，並在先進材料領域進行投資，我們正在為更加光明的未來奠定基礎。先進材料研究方面的重大突破可望徹底改變能源生產、交通運輸和製造業。」 Sheikh Saud殿下補充道，科學是對知識的系統性、有目的的追求，是我們審視宇宙的工具。 Sheikh Saud殿下總結道：「科學必須成為我們建構永續繁榮未來的基石，而年輕一代要在對知識的進一步追求中發揮積極作用。」 今年是IWAM第16年舉辦，來自20多個國家的200多名與會者齊聚一堂，其中包括科學家、學生和演講嘉賓，他們將圍繞先進材料如何協助塑造未來展開...
Back to Newsroom