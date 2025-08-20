阿拉伯聯合大公國拉斯海瑪躋身中東成長最速房地產市場之列，高居產業領導者地位

阿拉伯聯合大公國，拉斯海瑪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在阿拉伯聯合大公國最高委員會成員、拉斯海瑪統治者Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi殿下高瞻遠矚的願景引領之下，拉斯海瑪的房地產市場出現了前所未見的蓬勃榮景，迅速從阿拉伯聯合大公國動能最強勁的房地產市場間異軍突起。

該大公國的天際線正隨著日益強韌多元的經濟成長而變化，配合該國側重健全規劃、永續性、提高生活品質和世界級開發品質的策略。

近幾年來，拜旅館、商業和住宅開發案熱潮之賜，拉斯海瑪的房地產銷售量和價格雙雙飆升。預計到2030年之前，當地人口將從40萬成長到65萬，製造約4.5萬戶新住宅的需求。經濟多元化、有利投資者的監管政策，加上Emaar、Aldar和Ellington等國際開發商以及當地一流企業Marjan、Al Hamra和RAK Properties的參與，為這股持續成長奠下基礎。

Al Marjan島為拉斯海瑪轉型打響第一炮。這處頂級海濱度假勝地在執行長Abdullah Al Abdooli的帶領之下奪下房地產業龍頭地位，並邀請Wynn、JW Marriott、Nobuoni、Missbuoni和The Address等頂級奢華品牌加入。為了進一步擴大服務，Marjan島正在開發集商業、生活與創新於一的多功能中心區「RAK Central」。

開發商Al Hamra在執行長Benoy Kurien的領導之下，不斷為集合生活空間樹立新的標準。旗下開發的Al Hamra Village內設4000多戶住宅、高爾夫球場和可容納一萬人的活力社區，並配合以Waldorf Astoria Residences、Falcon Island和Al Hamra Waterfront等大型開發案。

RAK Properties正在海岸線的更遠處開發其旗艦專案「Mina」，將阿拉伯聯合大公國的濱海地區推上新高。曾獲獎肯定的Anantara和InterContinental度假村已搶先入駐，Nikki Beach和Foursons也將投入此地的開發計畫。

「拉斯海瑪正在實現其願景。」RAK Properties董事長Abdulaziz Abdullah Al Zaabi說，「我們正在建設一處充滿活力的永續社區，吸引全球投資者。」

該公司執行長Sameh Muhtadi表示：「我們注意到拉斯海瑪對全球散發出前所未見的吸引力，而且這股動力還會持續下去。」

