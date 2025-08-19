Andersen Consulting rozszerza platformę, nawiązując współpracę z australijską firmą Liberty IT Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stawia kolejny krok na rzecz zwiększenia zdolności w zakresie cyfrowej transformacji wraz z nawiązaniem współpracy z wiodącym dostawcą rozwiązań dla firm w dziedzinie cyfrowej transformacji w kontekście usług finansowych – Liberty IT.

Założona w 2016 r. australijska firma Liberty IT specjalizuje się w konsultacjach w dziedzinie technologii na rzecz czołowych organizacji świadczących usługi finansowe, takich jak banki, podmioty zarządzające majątkiem oraz giełda. Firma specjalizuje się w modernizacji systemów bankowych, płatnościach, danych i rozwiązaniach cyfrowych z naciskiem na wdrażanie rozwiązań w chmurze, integrację systemów, migrację danych, rozwiązania techniczne, praktyki DevOps, AI oraz łączenie i integrację przedsiębiorstw. Liberty IT, która cieszy się solidną reputacją na rynku, współpracuje z klientami w celu dostarczania platform na dużą skalę, wspierania efektywności operacyjnej, optymalizowania wydajności, minimalizowania kosztów, maksymalizowania szans na pomyślną realizację projektów i szybszego wdrażania inicjatyw z zakresu cyfrowej transformacji.

– Dzięki współpracy z Andersen Consulting możemy zwiększyć skalę oddziaływania naszych rozwiązań i zapewnić klientom wprowadzającym zmiany technologiczne jeszcze więcej korzyści, zwłaszcza w sektorach bankowości i finansów – powiedział John Dimitropoulos, dyrektor generalny Liberty IT. – Znajomość branży w połączeniu z solidnym naciskiem na technologie i głębokim zrozumieniem australijskiej kultury umożliwiła nam utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Razem, dzięki globalnym zasobom Andersen Consulting, będziemy mogli dostarczać kompleksowe rozwiązania o znaczącej skali oddziaływania na całym świecie.

– Renoma Liberty IT oraz jej koncentracja na długofalowych sukcesach klienta doskonale wpisuje się w nasze wartości. Ta współpraca umożliwi nam wzmocnienie zdolności pod względem dostarczania usług w zakresie transformacji z wykorzystaniem technologii, a tym samym zapewnienie klientom zintegrowanego podejścia łączącego strategię biznesową, wiedzę operacyjną i zaawansowaną realizację na szczeblu technicznym – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

