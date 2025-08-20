-

Andersen Consulting拓展平台，纳入澳大利亚Liberty IT Consulting Group

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Liberty IT合作进一步强化了其数字化转型能力，后者是金融服务领域企业级数字化转型服务的领先提供商。

Liberty IT成立于2016年，总部位于澳大利亚，专注为顶级金融服务机构（如银行、财富管理机构和证券交易所）提供技术咨询。该公司专长于银行系统现代化、支付、数据与数字化领域，尤其聚焦云原生解决方案实施、系统集成、数据迁移、工程、开发运维、AI以及企业并购与整合。凭借在市场中的良好声誉，Liberty IT与客户合作，大规模交付平台、提升运营效率、优化性能、最大程度降低成本、提高项目成功交付的概率，并加速数字化转型计划。

Liberty IT首席执行官John Dimitropoulos表示：“与Andersen Consulting合作，使我们能够扩大影响力，为正在进行技术转型的客户——尤其是银行和金融领域的客户——带来更大价值。我们的行业知识，加之对技术的高度专注以及对澳大利亚文化的深刻理解，让我们得以在市场中保持竞争优势。借助Andersen Consulting的全球资源，我们将能够在全球范围内携手提供全面且影响力显著的解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Liberty IT的声誉及其对客户长期成功的专注与我们的价值观高度契合。此次合作将增强我们提供技术驱动型转型的能力，为客户提供一种整合方案，融合业务战略、运营洞察与先进技术实施。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

