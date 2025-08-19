AMPECO en Autel Europe versterken EV-laadinfrastructuur met succesvolle OCPP 2.0.1 integratie

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AMPECO, een wereldwijde leider op het gebied van software voor het beheer van EV-laadpunten, en Autel Europe, een toonaangevende leverancier van EV-laadoplossingen, kondigen de succesvolle afronding aan van uitgebreide OCPP 2.0.1-tests tussen de MaxiCharger DH480 van Autel en het EV-laadbeheerplatform van AMPECO. Deze mijlpaal geeft exploitanten van laadpunten (CPO's) meer operationele controle, verbeterde beveiliging en geavanceerde energiebeheermogelijkheden die essentieel zijn voor de uitbreiding van moderne EV-laadnetwerken in heel Europa.

De succesvolle OCPP 2.0.1-integratie biedt belangrijke bedrijfsvoordelen die direct inspelen op de uitdagingen waar CPO's vandaag de dag mee te maken hebben.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.