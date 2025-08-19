AMPECO et Autel Europe renforcent l’infrastructure de recharge des véhicules électriques grâce à l’intégration réussie de la norme OCPP 2.0.1

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AMPECO, leader mondial des logiciels de gestion de recharge pour véhicules électriques, et Autel Europe, fournisseur de premier plan de solutions de recharge pour véhicules électriques, annoncent la réussite des tests OCPP 2.0.1 entre le MaxiCharger DH480 d’Autel et la plateforme de gestion de recharge pour véhicules électriques d’AMPECO. Cette réussite permet aux opérateurs de points de recharge (CPO) de bénéficier d’un contrôle opérationnel renforcé, d’une sécurité améliorée et de capacités avancées de gestion de l’énergie, essentielles pour développer les réseaux de recharge pour véhicules électriques modernes à travers l’Europe.

L’intégration réussie de l’OCPP 2.0.1 offre des avantages opérationnels significatifs qui répondent directement aux défis auxquels sont confrontés les CPO aujourd’hui. Le cadre de sécurité avancé offre une protection robuste en matière de cybersécurité grâce au chiffrement TLS de niveau 2 et à l’authentification par certificat, garantissant aux CPO de pouvoir maintenir des opérations sécurisées tout en répondant aux exigences réglementaires de plus en plus strictes sur les marchés européens. Le protocole permet un équilibrage de charge sophistiqué et des profils de recharge dynamiques, ce qui permet aux CPO d’optimiser la distribution d’énergie entre plusieurs points de recharge, ce qui est essentiel pour gérer les périodes de pointe et réduire les coûts opérationnels tout en maximisant l’utilisation des stations.

La prise en charge de l’OCPP 2.0.1 positionne les CPO pour les technologies émergentes, notamment la fonctionnalité Plug&Charge. Cette compatibilité ascendante protège les investissements dans les infrastructures et ouvre de nouvelles opportunités de revenus à mesure que l’écosystème des véhicules électriques évolue. Des capacités avancées de gestion à distance permettent aux CPO de surveiller, contrôler et dépanner les sessions de recharge en temps réel, ce qui réduit considérablement les besoins de maintenance sur site et améliore la disponibilité du réseau.

Le MaxiCharger DH480 est une solution de recharge CC tout-en-un de 480 kW conçue pour les environnements à forte demande tels que les corridors autoroutiers, les dépôts commerciaux et les centres de recharge publics. Son architecture modulaire offre une grande flexibilité de déploiement, une maintenance simplifiée et une évolutivité aisée pour s’adapter aux différentes exigences des sites. Prenant en charge jusqu’à quatre sorties de recharge simultanées, le MaxiCharger DH480 permet aux opérateurs de recharger plusieurs véhicules à la fois, optimisant ainsi la distribution d’énergie et réduisant les temps d’attente pendant les heures de pointe. Le chargeur est également conçu pour une installation et une mise à niveau simples, ce qui le rend parfaitement adapté aux besoins évolutifs des infrastructures.

Les tests d’intégration ont validé des fonctionnalités essentielles, notamment les protocoles de communication sécurisés, la gestion des sessions à distance et la compatibilité des profils de recharge intelligents. Le MaxiCharger DH480 a passé avec succès le test d’intégration OCPP 2.0.1 avec la plateforme AMPECO, démontrant ainsi sa conformité totale avec les exigences techniques clés. Le processus de validation s’est concentré sur la communication sécurisée avec le chiffrement TLS de niveau 2 et l’authentification de base, les capacités de gestion des sessions à distance et la compatibilité des profils de recharge intelligents pour une gestion avancée de la charge et des stratégies de recharge adaptées au réseau.

« L’intégration avec Autel Europe démontre l’engagement d’AMPECO à fournir aux CPO les meilleures options d’intégration matérielle de leur catégorie », déclare Glenn L’Heveder, directeur des ventes et du développement commercial pour l’Europe chez AMPECO. « L’OCPP 2.0.1 représente une avancée significative dans les capacités des infrastructures de recharge, et notre intégration réussie avec le MaxiCharger DH480 garantit que les CPO peuvent déployer ces fonctionnalités avancées en toute confiance. Cette collaboration illustre notre approche indépendante du matériel, qui offre aux opérateurs la flexibilité de choisir leurs partenaires matériels préférés tout en conservant les plus hauts niveaux de performance et de fiabilité. »

« Nous sommes ravis de voir le DH480 s’intégrer avec succès à la plateforme d’AMPECO », déclare Andreas Lastei, vice-président des ventes et du marketing chez Autel Europe. « Cette collaboration reflète notre engagement continu en faveur de normes ouvertes et de solutions pratiques et interopérables qui permettent aux opérateurs de bornes de recharge d’étendre leurs réseaux en toute confiance. En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires logiciels de confiance tels qu’AMPECO, nous visons à accélérer le développement d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques fiable et tournée vers l’avenir dans toute l’Europe. Cette intégration marque également une première étape importante : notre gamme de produits de dernière génération sera bientôt entièrement compatible avec OCPP 2.0.1, élargissant ainsi les possibilités de déploiement d’un réseau transparent et pérenne. »

À propos d’AUTEL Energy Europe

Autel Energy Europe est l’un des principaux fournisseurs de solutions de recharge pour véhicules électriques, proposant une gamme complète de chargeurs CA et CC haute performance. Présent dans 33 pays européens, Autel fournit une infrastructure évolutive et efficace pour un usage résidentiel, commercial et public. Sa gamme de produits MaxiCharger soutient la transition accélérée de la région vers la mobilité électrique grâce à une technologie de pointe, une fiabilité et une conception énergétique intelligente. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://autelenergy.eu/

À propos d’AMPECO

AMPECO permet aux grands fournisseurs de recharge pour véhicules électriques de lancer et de développer leurs activités sous leur propre marque. La société propose une plateforme de gestion de recharge pour véhicules électriques en marque blanche et indépendante du matériel, qui couvre tous les cas d’utilisation de la recharge pour véhicules électriques. Elle dispose d’un ensemble complet de fonctionnalités prêtes à l’emploi qui permettent une mise sur le marché rapide tout en offrant une flexibilité et une extensibilité inégalées via une API afin de permettre aux entreprises de se démarquer. AMPECO soutient plus de 170 opérateurs de réseaux de recharge dans plus de 65 pays. Elle a été reconnue mondialement par Frost & Sullivan, le Financial Times, Forbes, Deloitte et PwC pour son innovation technologique et son développement commercial stratégique Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.ampeco.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.