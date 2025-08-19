iFIT Inc. si allea con il campione mondiale Olli Zeidler come ambasciatore del brand e allenatore di iFIT

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--iFIT Inc., un leader globale nella fitness connessa e nei contenuti interattivi, è orgogliosa di annunciare una nuova ambasceria globale con il canottiere tedesco d'élite e campione olimpico Oliver Zeidler. Questo annuncio coincide con la celebrazione del 50esimo anniversario di NordicTrack, mentre il brand continua la sua missione di offrire esperienze di fitness immersive e su base scientifica agli atleti di tutto il mondo.

Zeidler, un canottiere fuoriclasse di livello mondiale, ha vinto l'oro ai singoli maschili alle Olimpiadi di Parigi del 2024, il primo oro per la Germania dal 1992. Oltre ad aver vinto vari titoli in campionati mondiali ed europei, Zeidler è stato nominato Sportivo dell'anno della Germania nel 2024, a testimonianza della sua importanza e statura nello sport di élite. Il campione è passato dal nuoto al canottaggio nel 2016, una mossa impegnativa che ha dimostrato la sua resilienza mentale e la sua determinazione a ripartire e ad eccellere. È il tipo di forza interiore che iFIT apprezza tanto quanto le prestazioni fisiche.

"Entrare a far parte del team iFIT è una cosa naturale per me”, afferma Zeidler. “iFIT è tutta incentrata sullo spingersi ai limiti fisici, mentali e personali, che è esattamente il modo in cui mi sono avvicinato al mio percorso nello sport e nella vita. Sono entusiasta di portare la mia esperienza e la mia passione in questa incredibile comunità globale e di aiutare a ispirare gli altri a cercare la propria versione di eccellenza".

Oltre ai successi atletici, Zeidler vanta un Master of Laws in Taxation (Legge in materia fiscale) ed è stato consulente di Deloitte Germany, gestendo gli impegni di una carriera professionale e allenamenti di classe mondiale. Il campione olimpico sta attualmente conseguendo un Masters in Business Administration presso la IMD Business School di Losanna, Svizzera.

Zeidler, che attualmente risiede a Losanna, patria del Comitato Olimpico Internazionale, si sta preparando per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per lanciare la sua collaborazione con iFIT, Zeidler ha ospitato il brand nella sua città natale, dove sono stati filmati contenuti esclusivi per una prossima campagna pubblicitaria.

“Olli rappresenta il tipo di performance, carattere e storia che risuona profondamente nel nostro pubblico globale”, ha dichiarato Kirsten Spittel-Sloan, Responsabile globale del marketing di iFIT Inc. “Non è solo un atleta di élite, è anche un simbolo di ciò che significa impegnarsi, evolversi e ottenere risultati. Siamo orgogliosi di accoglierlo nella famiglia iFIT”.

Informazioni su iFIT Inc.

iFIT Inc. è una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di tecnologie per il fitness, pioniere del fitness connesso per aiutare le persone a vivere più a lungo e in modo più sano. iFIT vanta una community di oltre 6 milioni di atleti in tutto il mondo ai quali offre esperienze di allenamento immersive e personalizzate a casa, in palestra e ovunque si trovino. Basata su un ecosistema completo di software proprietario, hardware innovativo e contenuti molto interessanti, la piattaforma iFIT dà vita al fitness tramite il suo portafoglio di brand: NordicTrack, ProForm, Freemotion e l’app iFIT. Dall’allenamento cardiovascolare e per la resistenza al recupero, iFIT rende più autonomi gli atleti in ogni fase del loro cammino di fitness. Per maggiori informazioni visitare iFIT.com.

