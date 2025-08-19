Board obtiene la designación de socio de soluciones de Microsoft con un software certificado para Azure para su plataforma de planificación empresarial

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board, una plataforma líder de planificación empresarial, anunció el día de hoy que obtuvo la designación de socio de soluciones de Microsoft con el software certificado para Azure, lo que reconoce la capacidad demostrada de la empresa para ofrecer soluciones SaaS de nivel empresarial en Microsoft Azure.

Esta designación reconoce que la plataforma de planificación empresarial Board cumple con los más altos estándares técnicos de Microsoft para un software de planificación financiera. Valida la capacidad de la plataforma para empoderar a los clientes con una gobernanza continua y autónoma en la nube, lo que impulsa estrategias financieras más inteligentes y operaciones optimizadas en toda la empresa.

"Obtener la designación de software certificado para Azure supone un hito importante en nuestra alineación estratégica con Microsoft", afirmó John Kelley, director global de Microsoft Alliance en Board. "Nos comprometemos a brindar soluciones de software que sean seguras, escalables y que cumplan con la normativa; así como también, que ayuden a nuestros socios y clientes a acelerar el rendimiento de su planificación financiera y operativa estratégica".

"Board sigue demostrando su excelencia como parte de nuestro ecosistema de socios ISV", comenta Andrew Reid, director comercial para Suiza y miembro del equipo directivo suizo de Microsoft. "Estamos orgullosos de reconocerlos con la designación de software certificado para Azure". Esta designación refleja el compromiso de Board con los más altos estándares en arquitectura, seguridad y rendimiento operativo, lo que permite a los clientes disfrutar de una planificación empresarial que sea más inteligente, escalable y fiable en la nube".

Como socio ISV (proveedor independiente de software) global de Microsoft desde hace mucho tiempo y miembro del programa "Microsoft AI Cloud Partner Program (MAICPP)", Board está en condiciones de profundizar su colaboración con Microsoft, al ofrecer un soporte más eficaz a los clientes empresariales y un mayor valor a través del mercado comercial de Microsoft.

Para obtener más información, visite www.board.com o encuentre a Board en Azure Marketplace.

Acerca de Board

Board es una plataforma de planificación empresarial que está diseñada para acelerar el rendimiento empresarial, permitir una planificación continua e impulsar decisiones seguras y alineadas. Ofrece previsiones más precisas con visibilidad en tiempo real de los datos empresariales y externos. Unifica las finanzas y las operaciones con una única fuente de información veraz. Y con experiencias mejoradas por IA para cada función, los equipos pueden tomar continuamente decisiones más inteligentes para obtener resultados empresariales que son predecibles y rentables. Por eso, marcas globales visionarias como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC y miles más confían en Board para navegar con confianza por mercados complejos. Para obtener más información, visite www.board.com.

