ExxonMobil e Cerebre sottoscrivono un accordo sul lungo termine per accelerare l'infrastruttura digitale di base

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Cerebre, fornitore di tecnologia di intelligence industriale, ed ExxonMobil, leader del settore energetico, hanno sottoscritto un accordo a lungo termine per accelerare e sostenere l'infrastruttura digitale di base di ExxonMobil. Questa collaborazione strategica sottolinea l'impegno di ExxonMobil nei confronti dei dati e dell'innovazione volti a generare efficienza operativa aziendale.

Informazioni su Cerebre

Cerebre fornisce fornisce una mappa intelligente in tempo reale dell'impianto, mettendo in connessione risorse fisiche, condizioni operative e conoscenze degli esperti per favorire decisioni più intelligenti e sicure. La tecnologia brevettata di Cerebre trasforma il modo in cui le aziende industriali si orientano, comprendono e ottimizzano le loro operazioni.

Scelta dagli operatori industriali leader di tutto il mondo, Cerebre porta il contesto degli impianti a modelli IA, flussi di lavoro e processi decisionali, sbloccando nuovi livelli di efficienza e sicurezza.

