ExxonMobil et Cerebre signent un accord à long terme pour accélérer la mise en place d'une dorsale numérique fondamentale

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Cerebre, fournisseur de technologies d'intelligence industrielle, et ExxonMobil, leader du secteur de l'énergie, ont signé un accord à long terme visant à accélérer et à maintenir la dorsale numérique fondamentale d'ExxonMobil. Cette collaboration stratégique souligne l'engagement d'ExxonMobil en faveur des données et de l'innovation, qui a pour objectif d'optimiser l'efficacité opérationnelle des entreprises.

À propos de Cerebre

Cerebre fournit une cartographie intelligente en temps réel de l'usine qui relie les actifs physiques, les conditions d'exploitation et les avis d'experts afin de prendre des décisions plus éclairées et plus sûres. La technologie brevetée de Cerebre donne les moyens aux entreprises industrielles de transformer la gestion, la compréhension et l'optimisation de leurs activités.

Approuvé par les principaux opérateurs industriels du monde entier, Cerebre apporte le contexte de l'usine aux modèles d'IA, aux workflows et à la prise de décision, ouvrant ainsi de nouveaux niveaux d'efficacité et de sécurité.

Pour plus d'informations sur la façon dont Cerebre contribue à l'Intelligence Industry, rendez-vous sur www.cerebre.io.

À propos d’ExxonMobil

ExxonMobil, l’une des plus grandes entreprises internationales cotées en bourse dans le domaine de l’énergie et de la pétrochimie, crée des solutions qui améliorent la qualité de vie et répondent aux besoins changeants de la société.

Les principales activités de l'entreprise – Amont, Solutions Produits et Solutions Bas Carbone – fournissent des produits qui facilitent la vie moderne, notamment dans les domaines de l'énergie, des produits chimiques, des lubrifiants et des technologies à faibles émissions. ExxonMobil possède un portefeuille de ressources de premier plan et se trouve parmi les plus grandes entreprises intégrées de carburants, de lubrifiants et de produits chimiques au monde. ExxonMobil possède et exploite également le plus grand réseau de pipelines de CO2 des États-Unis.

En 2021, ExxonMobil a annoncé des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 pour 2030 concernant les actifs exploités, par rapport aux niveaux de 2016. Il est prévu d'atteindre une réduction de 20 à 30 % de l'intensité des gaz à effet de serre à l'échelle de l'entreprise ; une réduction de 40 à 50 % de l'intensité des gaz à effet de serre des activités en amont ; une réduction de 70 à 80 % de l'intensité du méthane à l'échelle de l'entreprise ; et une réduction de 60 à 70 % de l'intensité du torchage à l'échelle de l'entreprise.

Grâce aux progrès technologiques et au soutien de politiques gouvernementales claires et cohérentes, ExxonMobil a pour objectif de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre des scopes 1 et 2 de ses actifs d’ici 2050. Pour en savoir plus, rendez-vous sur exxonmobil.com et ExxonMobil’s Advancing Climate Solutions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur exxonmobil.com.

