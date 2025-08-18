ExxonMobil en Cerebre ondertekenen een langetermijnakkoord om Foundational Digital Backbone te versnellen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Cerebre, een leverancier van industriële informatietechnologie, en ExxonMobil, een koploper in de energiesector, hebben een langetermijnakkoord ondertekend om de Foundational Digital Backbone van ExxonMobil te versnellen en te ondersteunen. Deze strategische samenwerking getuigt van ExxonMobils inzet voor gegevens en innovatie gericht op het bevorderen van operationele efficiëntie voor ondernemingen.

Over Cerebre

Cerebre levert een live informatieoverzicht van de fabriek die fysieke activa, werkingscondities en inzichten van experts verbindt om intelligentere, veiligere beslissingen te bevorderen. De gepatenteerde technologie van Cerebre transformeert de manier waarop bedrijven hun activiteiten aansturen, begrijpen en optimaliseren.

Toonaangevende industriële operatoren van over de hele wereld stellen hun vertrouwen in Cerebre, die AI-modellen, workflows en besluitvorming met fabriekscontext verrijkt om zo nieuwe niveaus op het vlak van efficiëntie en veiligheid te ontsluiten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.