LitePoint携手研华打造新一代工业级无线连网技术

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球无线测试解决方案先进供应商LitePoint今日宣布，与全球AIoT边缘运算平台及解决方案先进厂商研华科技携手合作，共同开发新一代工业级Wi-Fi 7模块。 此次合作充分运用LitePoint先进的IQxel-MX测试平台，助力研华实现高效验证与自动化测试，确保模组具备稳定可靠的无线连接性能，加速推进边缘AI、自主型机器人、智能制造及智能联网（AIoT）等领域的部署进程。

随着AIoT与数字产业的持续升级转型，稳定且高速的无线连接已成为基础设施的关键要素。 最新世代Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）标准具备更高的传输速率、更低的延迟及更高效的频谱利用能力，正逐步成为取代有线连接的可行方案。 研华此次与LitePoint合作，引入高精度、全自动化的射频测试验证流程，确保Wi-Fi 7模块在严苛的工业环境中仍能保持卓越性能，满足实时高速应用的严格需求。

LitePoint市场副总裁Adam Smith表示： 「LitePoint致力于提供可扩展且全自动的无线测试方案。 很荣幸能与研华合作，确保其Wi-Fi 7模块从实验室到产线阶段，皆能维持稳定且精准的效能表现，携手推动工业无线连接迈向新里程。」

研华嵌入式IoT事业群协理蒋孟儒评论此次合作时说道：「稳定可靠的无线通讯，是未来智能制造、物流与基础设施不可或缺的关键。 随着产业数字转型的快速推进，Wi-Fi 早已不再只是选项，而是标配。 我们非常期待与LitePoint携手推动无线创新，满足新世代工业应用的连网需求。」

LitePoint将于2025年9月举办先进测试技术研讨会，届时将与研华携手高通共同展示此次合作成果。 活动现场将有最新Wi-Fi 7应用展示、技术简报及工业验证趋势解析，欢迎产业伙伴、系统整合商及模组开发商莅临参与，共同探索工业无线技术的未来发展方向。 即刻报名参加（https://www.digitimes.com.tw/seminar/LitePoint_20250924/），抢先体验Wi-Fi 7在工业应用中的无限潜能！

技术参数

研华Wi-Fi 7模块

研华本次推出的Wi-Fi 7模块专为边缘AI、智能制造及自主型机器人等严苛场景打造，具备5.8 Gbps极速传输与1ms超低延迟，性能直逼5G NR; 采用工业级耐候设计（-40°C至85°C）及MLO稳定技术，并支持多种尺寸与作系统整合，大幅缩短产品导入时程，更已通过FCC、CE等全球主流认证，预计2025下半年扩展至更多区域。

LitePoint IQxel-MX 无线测试平台

LitePoint高效能IQxel-MX无线测试平台，为研华Wi-Fi 7模块提供从研发到产线的全方位射频性能验证与校准，涵盖发射功率、封包错误率、频谱屏蔽等关键指标。 透过全自动化、可重复的测试流程，该平台有效确保模块质量高度稳定一致，并大幅提升量产效率与可行性。

关于LitePoint:

LitePoint为全球最具创新性的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务，帮助他们确保产品能够满足当今苛刻消费者的需求。作为无线测试领域的先进创新企业，LitePoint产品开箱即用，可测试世界上最广泛使用的无线芯片组。LitePoint与全球领先的智能手机、平板电脑、PC、无线接入点和芯片组制造商合作。公司总部位于美国硅谷，并在全球设有办事处，是Teradyne（纳斯达克股票代码：TER）的全资子公司，Teradyne是自动测试设备和工业自动化解决方案的先进供应商。

关于Advantech

研华成立于1983年，以“智能地球的推手”作为企业品牌愿景，一直专注深耕于工业物联网、嵌入式物联网、智慧城市三大市场。为迎接物联网、大数据与人工智能的大趋势，研华提出以边缘智能和研华工业云平台为核心的物联网软、硬件解决方案，并以Sector Driven策略全面展开在边缘智能系统、智能制造、能源与公共事业、智能医疗、智能零售与服务五大关键市场，加强全球布局提升核心竞争力。研华业务分布全球27个国家，拥有近9000名员工，以强大的技术服务及营销网络，为客户提供本土化响应的便捷服务。此外，研华也积极协同伙伴共创产业生态圈，加速实践产业智能化的目标。