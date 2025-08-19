LitePoint攜手研華打造新一代工業級無線連網技術

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球無線測試解決方案先進供應商LitePoint今日宣布，與全球AIoT邊緣運算平台及解決方案先進廠商研華科技攜手合作，共同開發新一代工業級Wi-Fi 7模組。此次合作充分運用LitePoint先進的IQxel-MX測試平台，助力研華實現高效驗證與自動化測試，確保模組具備穩定可靠的無線連接性能，加速推進邊緣AI、自主型機器人、智慧製造及智慧聯網（AIoT）等領域的部署進程。

隨著AIoT與數位產業的持續升級轉型，穩定且高速的無線連接已成為基礎建設的關鍵要素。最新世代Wi-Fi 7（IEEE 802.11be）標準具備更高的傳輸速率、更低的延遲及更高效的頻譜利用能力，正逐步成為取代有線連接的可行方案。研華此次與LitePoint合作，引入高精度、全自動化的射頻測試驗證流程，確保Wi-Fi 7模組在嚴苛的工業環境中仍能保持卓越性能，滿足實時高速應用的嚴格需求。

LitePoint市場副總裁Adam Smith表示： 「LitePoint致力於提供可擴展且全自動的無線測試方案。很榮幸能與研華合作，確保其Wi-Fi 7模組從實驗室到產線階段，皆能維持穩定且精準的效能表現，攜手推動工業無線連接邁向新里程。」

研華嵌入式IoT事業群協理蔣孟儒評論此次合作时说道：「穩定可靠的無線通訊，是未來智慧製造、物流與基礎設施不可或缺的關鍵。隨著產業數位轉型的快速推進，Wi-Fi早已不再只是選項，而是標配。我們非常期待與LitePoint攜手推動無線創新，滿足新世代工業應用的連網需求。」

LitePoint將於2025年9月舉辦先進測試技術研討會，屆時將與研華攜手高通共同展示此次合作成果。活動現場將有最新Wi-Fi 7應用展示、技術簡報及工業驗證趨勢解析，歡迎產業夥伴、系統整合商及模組開發商蒞臨參與，共同探索工業無線技術的未來發展方向。即刻報名參加（https://www.digitimes.com.tw/seminar/LitePoint_20250924/），搶先體驗Wi-Fi 7在工業應用中的無限潛能！

技術參數

研華Wi-Fi 7模組

研華本次推出的Wi-Fi 7模組專為邊緣AI、智慧製造及自主型機器人等嚴苛場景打造，具備5.8 Gbps極速傳輸與1ms超低延遲，性能直逼5G NR；採用工業級耐候設計（-40°C至85°C）及MLO穩定技術，並支援多種尺寸與作業系統整合，大幅縮短產品導入時程，更已通過FCC、CE等全球主流認證，預計2025下半年擴展至更多區域。

LitePoint IQxel-MX 無線測試平台

LitePoint高效能IQxel-MX無線測試平台，為研華Wi-Fi 7模組提供從研發到產線的全方位射頻性能驗證與校準，涵蓋發射功率、封包錯誤率、頻譜遮罩等關鍵指標。透過全自動化、可重複的測試流程，該平台有效確保模組品質高度穩定一致，並大幅提升量產效率與可行性。

About LitePoint:

LitePoint 專為全球的無線設備製造商，量身打造無線測試解決方案與服務，協助客戶確保其產品符合當代消費者的各項要求。作為無線測試領域的先進創新企業，LitePoint 的產品開箱即可測試全球最廣泛使用的無線晶片組。LitePoint 與全球領先的智慧型手機、平板電腦、個人電腦、無線存取點和晶片組製造商合作。LitePoint 總部設於加州矽谷，並在全球設有辦事處，是自動測試設備和工業自動化解決方案先進供應商 Teradyne（納斯達克股票代碼：TER）的全資子公司。

About Advantech

研華為全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商，並以「智能地球的推手」作為企業品牌願景。為迎接邊緣運算與人工智慧之大趨勢，研華以Sector Driven策略全面展開佈署，並將以Edge Computing和Edge AI為核心，聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場，加強全球布局提升核心競爭力；整合Edge Computing邊緣硬體平台產品群、工業物聯網軟體平台WISE-IoT，再加入產業Edge AI解決方案及行業知識，重塑成產業整合應用的協同共譜之經營模式，助力夥伴客戶串接產業鏈；此外，亦積極偕同各產業夥伴「共創」產業生態圈，以加速實踐產業智能化之目標。