L'ISACA et l'INGRYD Academy entrent en partenariat pour former 10 000 futurs spécialistes de la technologie au Nigeria

LAGOS, Nigeria--(BUSINESS WIRE)--L'ISACA, l'association mondiale de professionnels de l'informatique, et l'INGRYD Academy, l'organisme de formation et d'externalisation des talents technologiques basée au Nigeria, annoncent aujourd'hui un partenariat axé sur l'avancement de la préparation à la sécurité informatique/de l'information et sur le développement des équipes pour les personnes qui poursuivent des carrières qui renforcent la confiance dans la technologie, y compris la cybersécurité, les technologies émergentes et l'audit informatique.

Conçu pour soutenir les objectifs nationaux de développement des effectifs du Nigeria et pour répondre à la demande croissante de compétences numériques de l’Afrique, ce partenariat de cinq ans fournira à 10 000 futurs professionnels de la technologie d’une formation en demande et d’un accès à la communauté professionnelle mondiale de l’ISACA. Chaque année, 2 000 étudiants de l’INGRYD Academy recevront plusieurs cours de base de l’ISACA, une adhésion d’un an à l’ISACA et des opportunités de réseautage et de mentorat dans le cadre des chapitres mondiaux de l’ISACA, ainsi que des ateliers, des conférences et d’autres événements avec le personnel de l’INGRYD Academy et les membres de l’ISACA, où ils pourront partager des idées, des connaissances et des bonnes pratiques.

L’économie numérique africaine devrait atteindre 180 milliards de dollars en 2025, selon un rapport de l’IFC et de Google, mais la région est confrontée à une pénurie critique de professionnels qualifiés pour répondre à la demande croissante. Le Nigeria, qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs d’internet et un secteur technologique en pleine croissance, est bien placé pour jouer un rôle de chef de file, mais continue de connaître des lacunes en matière de capacité de cybersécurité et de préparation des talents. Cette collaboration permet de répondre à ce besoin à grande échelle.

Cette collaboration offre une occasion unique de renforcer la formation en informatique et en cybersécurité pour aider à combler la pénurie mondiale de talents technologiques, en aidant les futurs professionnels de la technologie à acquérir des compétences pertinentes qui lanceront leur carrière, y compris par le biais des cours de l'ISACA sur la cybersécurité et l'IA.

Ce programme fait écho aux efforts déployés par l’ISACA en matière de développement pour les universités et les talents afin de soutenir la prochaine génération d’apprenants du monde entier à la recherche de compétences en IS/IT et de communautés en demande qui cherchent à développer leur personnel de confiance numérique, ainsi que sur la mission de l’INGRYD Academy consistant à produire des talents technologiques hautement qualifiés dotés de l’expertise, de la culture et de la préparation au travail appropriées pour soutenir la demande croissante des entreprises du monde entier.

« Donner à la prochaine génération les moyens de se lancer dans une carrière technologique garantit non seulement les compétences de nos effectifs mondiaux dans les domaines de l’informatique et de la cybersécurité, mais renforce également les capacités technologiques et cybernétiques, une facteur essentiel de croissance économique et de prospérité sociétale globale grâce à l’adoption plus sûre des technologies numériques », déclare Chris Dimitriadis, directeur de la stratégie mondiale, ISACA. « Nous sommes ravis de notre partenariat avec l’INGRYD Academy, et nous saluons ses efforts visant à ouvrir de nouvelles voies d’apprentissage pour les étudiants et à œuvrer en faveur d’un monde numérique plus sûr. »

« La collaboration entre l’ISACA et l’INGRYD Academy représente une profonde source d’opportunités et de changement. En fournissant aux étudiants nigérians des diplômes mondialement reconnus et en les connectant à la communauté de l’ISACA, l’INGRYD Academy ouvre des portes à de nouvelles carrières et donne aux jeunes générations les moyens de contribuer à la croissance durable et à l’innovation dans toute la région », déclare Gustavo Frega, responsable principal de la stratégie académique et des partenariats commerciaux, ISACA.

« Ce partenariat marque un nouveau jalon de transformation dans notre mission visant à combler le déficit de compétences numériques en Afrique. En dotant 40 000 apprenants d’une formation mondialement reconnue, nous permettons la mobilité professionnelle à long terme. Nous ne créons pas seulement des talents technologiques : nous construisons une génération de résolveurs de problèmes et de dirigeants numériques. C’est le genre d’impact qui fait avancer les nations », déclare HRM Khadijat Abdulkadir, CEO, Ingryd Academy.

Pour plus de informations sur les cours de l'ISACA, rendez-vous sur www.isaca.org/training-and-events/online-training/online-review-courses. Pour en savoir plus sur les partenariats universitaires et de formation des effectifs de l’ISACA, visitez www.isaca.org/partnerships/become-an-academic-partner.

Pour plus d'informations à propos de l'INGRYD Academy et de ses programmes, veuillez visiter https://ingrydacademy.com/en/academy.

À propos de l’ISACA

Depuis plus de 55 ans, l'ISACA® (www.isaca.org) a apporté à sa communauté de plus de 185 000 membres les connaissances, les informations d'identification, la formation et le réseau dont ils ont besoin pour prospérer dans des domaines tels que la sécurité de l'information, la gouvernance, l'assurance, la gestion des risques, la confidentialité des données et les technologies émergentes. Présente dans plus de 190 pays et comptant près de 230 sections dans le monde, l’ISACA propose des ressources adaptées à chaque étape de la carrière de ses membres. Grâce à l'ISACA Foundation, l'ISACA élargit également les parcours de carrière en informatique et en éducation, favorisant les opportunités de croissance de la prochaine génération de professionnels de la technologie.

À propos d'INGRYD

L'INGRYD Academy est une académie technologique de premier plan qui offre des formations technologiques, des certifications, l'externalisation des talents et des services de conseil, avec une présence physique en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Ingryd a formé des milliers d'apprenants et certifié plus de 4 500 professionnels, en s'appuyant sur un bassin de talents de plus de 100 000 talents technologiques en herbe qui ont rejoint nos 288 organisations partenaires à travers le monde. INGRYD comble le déficit mondial des talents technologiques et aide les futurs professionnels de la technologie à développer des compétences pertinentes pour l'avenir qui lanceront leur carrière en offrant une formation spécialisée de 200 heures sur des cours. L'INGRYD Academy soutient également les jeunes nigérians en offrant 4 000 bourses par an pour améliorer l'accès des jeunes défavorisés. Ayant travaillé avec plusieurs organisations gouvernementales et privées à travers le monde, INGRYD présente un bilan éprouvé dans le développement de formations et de systèmes personnalisés pour soutenir les accélérations de carrière dans le monde réel.

