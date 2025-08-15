Harden accueille Food Basics dans la Phase III de la Plaza Hawkesbury

HAWKESBURY, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Harden annonce l’ouverture officielle de Food Basics, le premier locataire de la Plaza Hawkesbury – Phase III. Ce supermarché, de ± 32 000 p.c., reconnu pour ses prix compétitifs, a ouvert ses portes hier, offrant à la communauté de Hawkesbury, et de la région, un nouvel espace d’approvisionnement abordable et de qualité.

L’expansion de la Plaza Hawkesbury, située sur la rue Tupper à l’intersection de County Road 17, ajoute 45 000 pieds carrés d’espace à ce centre commercial, accueillant déjà des locataires majeurs tels que LCBO, Dollarama, Tim Hortons, Mark’s, Winners, Sports Experts, Bureau en Gros, et plusieurs autres.

La Phase III représente un investissement de plus de 20 millions de dollars et comprendra également un autre bâtiment. Environ 9 000 pieds carrés sont encore disponibles, offrant une occasion exceptionnelle aux détaillants et restaurateurs de s’implanter au cœur d’un secteur en pleine croissance.

« L’ouverture de Food Basics à la Plaza Hawkesbury marque une étape importante pour la communauté de Hawkesbury et de la région : offrir aux résidents une solution de qualité, abordable et durable, » dit Bill Harden, fondateur et président du comité exécutif de Harden. « Grâce au dévouement de nos employés, ce projet a été livré avant l’échéancier et dans le respect du budget, démontrant notre engagement à servir nos locataires et à faire prospérer Hawkesbury, une ville qui nous tient à coeur. Merci à Food Basics d’avoir choisi Hawkesbury et Harden pour concrétiser cette vision. »

Avec près de 170 000 p.c. d’espaces commerciaux sur un terrain de 800 000 p.c., la Plaza Hawkesbury est l’un des plus grands pôles commerciaux de la région, contribuant d’une façon significative à l’essor économique local. Le site bénéficie également de la présence à proximité d’enseignes phares telles que Walmart et Canadian Tire, qui génèrent un achalandage soutenu. Originaire de la région, la famille Harden est fière de soutenir la vitalité et l’attrait d’Hawkesbury.

À propos de Harden

Fondée en 1985, Harden est une société immobilière familiale de deuxième génération dont l’objectif principal est de posséder et d’exploiter des propriétés commerciales, résidentielles et industrielles dans de nombreuses communautés des provinces du Québec et de l’Ontario. Son intégration verticale lui permet de se spécialiser dans toutes les facettes du processus de développement immobilier, incluant le développement, la construction, la location, et la gestion d’actifs.

Pour en savoir plus sur Harden, veuillez consulter le site harden.ca.