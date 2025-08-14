Western Union y Yape se unen para simplificar la recepción de pagos desde el exterior en el país

LIMA, Peru--(BUSINESS WIRE)--Western Union y Yape, a través de su funcionalidad de Remesas, anunciaron una alianza estratégica que permite a los peruanos recibir transferencias internacionales de dinero, directamente en Yape desde más de 200 países y territorios, gracias a la red de Western Union.

La iniciativa está diseñada para impulsar la inclusión financiera y facilitar la experiencia de recibir remesas en el país. Uno de los grandes diferenciales, es que Yape es la primera superapp en el país donde Western Union ofrece sus servicios de recepción de dinero. De esta manera, los yaperos pueden recibir el dinero de forma segura y rápida directamente en su cuenta de Yape, la app que utilizan cotidianamente.

El servicio de envío de dinero directo en cuenta ya ha sido lanzado a nivel mundial, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales. Para quienes prefieren opciones en línea, la alianza ofrece una herramienta perfectamente adaptada a sus necesidades. Por otro lado, quienes opten por la experiencia presencial, también contarán con esa posibilidad.

Recibir una remesa a través de Yape es simple y accesible. Solo se necesita el nombre completo del yapero y su número de teléfono. El proceso puede llevarse a cabo a través de cualquier canal habilitado de Western Union, ya sea en un local físico como a través de los canales digitales, según su disponibilidad. El servicio mencionado permite recibir hasta S/3,500 por transacción y un máximo de S/12,000 al mes. Cualquiera sea la modalidad, el dinero llega de forma rápida a la cuenta del yapero.

"Detrás de cada transferencia hay una história. Esta alianza estratégica con una organización líder como Yape, nos permite acompañar a nuestros clientes en su recorrido financiero y conectarlos con más de 200 países y territorios, a través de un servicio accesible, confiable y cercano”, dijo Rafael de la Puente, Country Director de Perú en Western Union. “Perú es un país que avanza con fuerza en el desarrollo de nuevos canales de servicio al cliente y, desde Western Union queremos aportar a ese crecimiento, ampliando la forma en la que ofrecemos nuestros servicios”.

“Esta alianza nos permitirá expandir nuestras operaciones de recepción de remesas y mantener conectadas a millones de personas, gracias a la extensa red de Western Union. A la fecha, desde Yape hemos facilitado la recepción de remesas de más de 550 mil usuarios. Su uso se ha triplicado en el último año. Los países desde donde más recibimos remesas son EE. UU., Chile, España e Italia”, acotó Claudia Silva, Head de Pagos de Yape.

Con el foco en el receptor

La alianza entre Western Union y Yape ofrece una experiencia digital sencilla, ágil e intuitiva. En pocos pasos, los usuarios podrán recibir dinero desde la app sin restricciones de horario.

Esta funcionalidad ya está disponible para todos los yaperos. Además, quienes aún no tengan la app, pueden descargarla fácilmente desde iOS o Android. Con el cumplimiento de apenas unos pasos, es posible registrarse y comenzar a recibir dinero del extranjero de forma práctica y segura.

Acerca de Western Union

The Western Union Company (NYSE: WU) se compromete a ayudar a las personas de todo el mundo que aspiran a construir un futuro financiero para sí mismos, sus seres queridos y sus comunidades. Nuestros servicios financieros digitales y de movimiento de dinero, pagos y servicios financieros digitales transfronterizos y multidivisa permiten a los consumidores, las empresas, las instituciones financieras y los gobiernos, en más de 200 países y territorios y más de 130 monedas, conectarse con miles de millones de cuentas bancarias, millones de billeteras y tarjetas digitales, y una presencia global de cientos de miles de puntos de venta. Nuestro objetivo es ofrecer servicios financieros accesibles que ayuden a las personas y a las comunidades a prosperar. En Perú, Western Union es representada por Western Union Peru S.A, entidad autorizada localmente para la transferencia de fondos en el país. Para obtener más información, visite www.westernunion.com

Acerca de Yape

Es la superapp del Perú, que cuenta con el respaldo del BCP, y a la fecha tiene más de 15 millones de yaperos activos. Actualmente, ofrece más de 10 funcionalidades como transferir dinero en soles y dólares, acceso a microcréditos, recargas de celulares, cambiar dólares, recepción de remesas, pago de servicios, compra de productos en el marketplace Yape Tienda, compra de entradas, acceso a promociones, compra de pasajes de bus, entre otras. Conoce más en www.yape.com.pe.