Andersen Consulting通过与Nisos合作拓展风险管理能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting已与总部位于美国的人力风险管理公司Nisos签署合作协议，以此强化自身服务能力。Nisos致力于提供以情报为导向的解决方案，以识别并缓解针对人员、运营及组织完整性的新兴威胁。

Nisos成立于2015年，专长于人力风险管理，提供一系列服务，包括内部威胁情报、高管数字保护、雇佣欺诈防护、第三方评估、事件驱动型调查以及威胁监控。该公司的开源情报解决方案能识别对抗性行为，并通过将高端定制服务与专属的人力风险管理平台Ascend相结合，提供可操作的洞察。

Nisos首席执行官Ryan LaSalle表示：“Nisos的创立基于一个信念，即应对人为驱动的威胁需要量身定制的、以情报为导向的解决方案。我们的团队汇集了来自国家安全、执法部门和私营部门情报领域的专业人士，能在风险升级前加以识别。通过成为Andersen Consulting的合作公司，我们将能够继续助力各类组织在面对新兴人力风险时果断采取行动，并大规模保护其人员与业务。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Nisos在威胁归因和人力风险情报方面拥有市场上罕有其匹的深厚经验。他们的方法增强了我们的服务能力，使我们能精准且迅速地协助客户应对安全、法律及声誉风险，为我们的全球咨询平台增添了一层宝贵的洞察。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

