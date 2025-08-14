Andersen Consulting erweitert seine Risikomanagement-Fähigkeiten mit Nisos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verbreitert seine Fähigkeiten im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Nisos – einem US-amerikanischen Unternehmen für Human Risk Management, das intelligente Lösungen zur Identifizierung und Eindämmung neuer Bedrohungen für Personen, Betriebsabläufe und die Integrität von Unternehmen bereitstellt.

Nisos wurde 2015 gegründet und ist auf das Management menschlicher Risiken spezialisiert. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Insider-Bedrohungsinformationen, digitaler Schutz für Führungskräfte, Schutz vor Beschäftigungsbetrug, unabhängige Bewertungen, ereignisgesteuerte Untersuchungen und Bedrohungsüberwachung. Die Open Source Intelligence-Lösungen des Unternehmens identifizieren bedrohliches Verhalten und liefern umsetzbare Erkenntnisse durch eine Kombination aus erstklassigen Dienstleistungen und der proprietären Plattform für Human Risk Management, Ascend.

„Nisos wurde in der Überzeugung gegründet, dass von Menschen verursachte Bedrohungen maßgeschneiderte, informationsgestützte Lösungen erfordern“, berichtet Ryan LaSalle, CEO bei Nisos. „Unser Team verfügt über Fachwissen in den Bereichen nationale Sicherheit, Strafverfolgung und privatwirtschaftliche Aufklärung, um Risiken aufzudecken, bevor sie eskalieren. Als Kooperationspartner von Andersen Consulting können wir Unternehmen weiterhin dabei unterstützen, entschlossen auf neue Risiken für Menschen zu reagieren und ihre Mitarbeiter und ihr Geschäft in großem Umfang zu schützen.“

„Nisos besitzt viel Erfahrung mit Bedrohungsanalyse und Human Risk Intelligence, was auf dem Markt sehr selten ist“, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO bei Andersen. „Der Ansatz von Nisos ergänzt unsere globale Beratungsplattform durch wertvolle Erkenntnisse und ermöglicht uns, unsere Kunden bei der Bewältigung von Sicherheits-, Rechts- und Reputationsrisiken noch präziser und schneller zu unterstützen.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet hochkarätige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten über Mitgliedsfirmen und kooperierende Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.