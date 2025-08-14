-

Andersen Consulting erweitert seine Risikomanagement-Fähigkeiten mit Nisos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verbreitert seine Fähigkeiten im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit Nisos – einem US-amerikanischen Unternehmen für Human Risk Management, das intelligente Lösungen zur Identifizierung und Eindämmung neuer Bedrohungen für Personen, Betriebsabläufe und die Integrität von Unternehmen bereitstellt.

Nisos wurde 2015 gegründet und ist auf das Management menschlicher Risiken spezialisiert. Das Unternehmen erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Insider-Bedrohungsinformationen, digitaler Schutz für Führungskräfte, Schutz vor Beschäftigungsbetrug, unabhängige Bewertungen, ereignisgesteuerte Untersuchungen und Bedrohungsüberwachung. Die Open Source Intelligence-Lösungen des Unternehmens identifizieren bedrohliches Verhalten und liefern umsetzbare Erkenntnisse durch eine Kombination aus erstklassigen Dienstleistungen und der proprietären Plattform für Human Risk Management, Ascend.

„Nisos wurde in der Überzeugung gegründet, dass von Menschen verursachte Bedrohungen maßgeschneiderte, informationsgestützte Lösungen erfordern“, berichtet Ryan LaSalle, CEO bei Nisos. „Unser Team verfügt über Fachwissen in den Bereichen nationale Sicherheit, Strafverfolgung und privatwirtschaftliche Aufklärung, um Risiken aufzudecken, bevor sie eskalieren. Als Kooperationspartner von Andersen Consulting können wir Unternehmen weiterhin dabei unterstützen, entschlossen auf neue Risiken für Menschen zu reagieren und ihre Mitarbeiter und ihr Geschäft in großem Umfang zu schützen.“

„Nisos besitzt viel Erfahrung mit Bedrohungsanalyse und Human Risk Intelligence, was auf dem Markt sehr selten ist“, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO bei Andersen. „Der Ansatz von Nisos ergänzt unsere globale Beratungsplattform durch wertvolle Erkenntnisse und ermöglicht uns, unsere Kunden bei der Bewältigung von Sicherheits-, Rechts- und Reputationsrisiken noch präziser und schneller zu unterstützen.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet hochkarätige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten über Mitgliedsfirmen und kooperierende Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting erweitert Plattform mit Alamo Consultores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich Technologie-Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Alamo Consultores. Alamo Consultores wurde 2012 in Argentinien gegründet und ist ein Boutique-Beratungsunternehmen, das maßgeschneiderte Technologielösungen für Kunden in Lateinamerika, Nordamerika und Europa anbietet. Das Unternehmen bietet Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Finanzen, Logistik, Energie, Gesundheitswesen und...

Andersen Consulting erweitert sein Angebot an Lösungen für die digitale Transformation mit Future Processing

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gibt eine Kooperationsvereinbarung mit Future Processing, einem Technologie- und Softwareberatungsunternehmen, bekannt, durch die die Organisation ihre Fähigkeit zur Bereitstellung von End-to-End-Digital-Lösungen stärkt. Future Processing wurde im Jahr 2000 in Polen gegründet und realisiert seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich anspruchsvolle IT-Projekte für Kunden weltweit. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Leistungsspektrum auf Basis s...

Andersen Consulting erweitert mit Endeavor Management seine Strategie- und Business-Transformation-Fähigkeiten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Strategie- und Transformationsfähigkeiten mit der Aufnahme des neuen Mitglieds Endeavor Management. Endeavor Management ist eine Unternehmensberatung, die bereits seit sechs Jahrzehnten komplexe Organisationen bei ihrer Ausrichtung, Transformation und ihrem Wachstum unterstützt. Endeavor Management und seine integrierte Full-Service-Werbeagentur RTRN Strategy genießen landesweit einen hervorragenden Ruf, den Wandel genau dort a...
Back to Newsroom