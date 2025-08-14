Andersen Consulting expande suas capacidades de gerenciamento de riscos por meio da Nisos

SAN FRANCISCO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortaleceu suas capacidades por meio de um acordo de colaboração com a Nisos, uma empresa de gerenciamento de riscos humanos sediada nos Estados Unidos que oferece soluções baseadas em inteligência para identificar e mitigar ameaças emergentes que visam pessoas, operações e integridade organizacional.

Fundada em 2015, a Nisos é especializada em gerenciamento de riscos humanos, oferecendo um conjunto de serviços que inclui inteligência sobre ameaças internas, proteção digital executiva, proteção contra fraudes trabalhistas, avaliações de terceiros, investigações baseadas em eventos e monitoramento de ameaças. As soluções de inteligência de código aberto da empresa identificam comportamentos adversos e fornecem insights acionáveis por meio de uma combinação de serviços personalizados e da plataforma própria de gestão de riscos humanos, Ascend.

“A Nisos foi fundada com base na crença de que as ameaças causadas por pessoas exigem soluções personalizadas e baseadas em inteligência”, disse o CEO da Nisos, Ryan LaSalle. “Nossa equipe reúne experiência em segurança nacional, aplicação da lei e inteligência do setor privado para identificar riscos antes que eles se agravem. Ser uma empresa colaboradora da Andersen Consulting nos permite continuar capacitando as organizações a agir de forma decisiva diante de riscos humanos emergentes e proteger seu pessoal e seus negócios em grande escala.”

“A Nisos oferece uma experiência profunda em atribuição de ameaças e inteligência de riscos humanos que é rara no mercado”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Sua abordagem melhora nossa capacidade de apoiar os clientes a navegar pelos riscos de segurança, legais e de reputação com precisão e rapidez, adicionando uma camada valiosa de insights à nossa plataforma de consultoria internacional.”

A Andersen Consulting é uma empresa mundial de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços que engloba estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria, serviços fiscais, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria de nível internacional em uma plataforma com mais de 20 mil profissionais no mundo inteiro e presença em mais de 500 locais por meio de suas empresas membros e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membros e empresas colaboradoras no mundo todo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.