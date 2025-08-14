-

Eurazeo inicia negociaciones exclusivas con INSPIRED PET NUTRITION en relación con la venta de su participación en Ultra Premium Direct

PARÍS Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Eurazeo ha iniciado negociaciones exclusivas con INSPIRED PET NUTRITION («IPN»), la empresa internacional de alimentos para mascotas en rápido crecimiento controlada por CapVest Partners LLP («CapVest»), en relación con la venta de Ultra Premium Direct («UPD»), la empresa líder de Francia en la venta directa al consumidor (D2C) de alimentos para mascotas a través de Internet.

Fundada en 2013, UPD se ha consolidado como uno de los principales proveedores del mercado francés de alimentos premium para mascotas y actualmente está considerada como la mejor marca en línea de venta directa al consumidor (D2C) del sector, reconocida por su excepcional experiencia del cliente y con más de 285 000 clientes activos.

Contacts

CONTACTO DE EURAZEO
Coralie Savin
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DEL GRUPO
csavin@eurazeo.com
+33 (0)6 86 89 57 48

Pierre Bernardin
DIRECTOR GERENTE: JEFE DE RELACIONES CON INVERSORES
ir@eurazeo.com
+33 (0)1 44 15 01 11

CONTACTO DE PRENSA DE EURAZEO
Mael Evin (Francia)
HAVAS
mael.evin@havas.com
+33 (0)6 44 12 14 91

David Sturken (REINO UNIDO)
H/ADVISORS MAITLAND
david.sturken@h-advisors.global
+44 (0) 7990 595 913

CONTACTO DE PRENSA de IPN y CapVest
Ben Valdimarsson (REINO UNIDO)
bvaldimarsson@reputation-inc.com
+44 (0) 7889 805 930

