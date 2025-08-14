Eurazeo inicia negociaciones exclusivas con INSPIRED PET NUTRITION en relación con la venta de su participación en Ultra Premium Direct

PARÍS Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Eurazeo ha iniciado negociaciones exclusivas con INSPIRED PET NUTRITION («IPN»), la empresa internacional de alimentos para mascotas en rápido crecimiento controlada por CapVest Partners LLP («CapVest»), en relación con la venta de Ultra Premium Direct («UPD»), la empresa líder de Francia en la venta directa al consumidor (D2C) de alimentos para mascotas a través de Internet.

Fundada en 2013, UPD se ha consolidado como uno de los principales proveedores del mercado francés de alimentos premium para mascotas y actualmente está considerada como la mejor marca en línea de venta directa al consumidor (D2C) del sector, reconocida por su excepcional experiencia del cliente y con más de 285 000 clientes activos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.