Andersen Consulting breidt de mogelijkheden voor risicobeheer uit via Nisos

Andersen Consulting versterkt zijn capaciteiten via een samenwerkingsovereenkomst met Nisos, een in de VS gevestigd bedrijf voor menselijk risicobeheer dat op inlichtingen gebaseerde oplossingen levert om opkomende bedreigingen te identificeren en te beperken die zich richten op mensen, activiteiten en organisatorische integriteit.

Nisos, opgericht in 2015, is gespecialiseerd in menselijk risicobeheer en biedt een reeks diensten aan, waaronder informatie over bedreigingen van binnenuit, digitale bescherming van leidinggevenden, bescherming tegen arbeidsfraude, beoordelingen door derden, gebeurtenisgestuurde onderzoeken en dreigingsmonitoring. De open-source intelligence-oplossingen van het bedrijf identificeren vijandig gedrag en leveren bruikbare inzichten door een combinatie van white-glove-diensten en een eigen platform voor menselijk risicobeheer, Ascend.

"Nisos is opgericht vanuit de overtuiging dat door mensen veroorzaakte bedreigingen op maat gemaakte, op inlichtingen gebaseerde oplossingen vereisen," aldus Ryan LaSalle, CEO van Nisos. "Ons team brengt expertise samen uit de nationale veiligheid, rechtshandhaving en inlichtingendiensten van de private sector om risico's aan het licht te brengen voordat ze escaleren. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we organisaties blijven ondersteunen om daadkrachtig op te treden tegen opkomende menselijke risico's en hun mensen en bedrijfsactiviteiten op grote schaal te beschermen."

"Nisos biedt een diepgaande ervaring in het toeschrijven van bedreigingen en het in kaart brengen van menselijke risico's die zeldzaam is in de markt," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun aanpak vergroot ons vermogen om klanten te ondersteunen bij het nauwkeurig en snel omgaan met beveiligings-, juridische en reputatierisico's, en voegt een waardevolle laag aan inzichten toe aan ons wereldwijde adviesplatform."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consulancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advisering van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

