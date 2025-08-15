Andersen Consulting udvider sine risikostyringskapaciteter med Nisos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kapaciteter via en samarbejdsaftale med Nisos, der er et amerikansk firma med speciale i human risikostyring, der leverer efterretningsbaserede løsninger til at identificere og afbøde nye trusler rettet mod mennesker, forretningsdrift og organisatorisk integritet.

Nisos, der blev grundlagt i 2015, har speciale i human risikostyring og tilbyder en række tjenester, herunder efterretninger om interne trusler, digital beskyttelse af ledere, beskyttelse mod ansættelsessvindel, tredjepartsvurderinger, hændelsesbaserede undersøgelser og trusselsmonitorering. Virksomhedens løsninger er baseret på open source-efterretninger og identificerer skadelig adfærd og leverer handlingsorienteret indsigt gennem en kombination af eksklusive tjenester og deres egen platform til human risikostyring ved navn Ascend.

"Nisos blev grundlagt ud fra troen på, at menneskedrevne trusler kræver skræddersyede, efterretningsbaserede løsninger," sagde CEO for Nisos, Ryan LaSalle. "Vores team består af eksperter inden for national sikkerhed, retshåndhævelse og efterretning i den private sektor, så vi kan identificere risici, før de eskalerer. Som samarbejdspartner med Andersen Consulting kan vi fortsætte med at styrke organisationers evne til at reagere rettidigt over for nye menneskelige risici og beskytte både deres medarbejdere og forretning i stor skala."

"Nisos tilbyder en bred erfaring inden for trusselsattribution og viden om humane risici, som er sjælden på markedet," sagde Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "Deres tilgang styrker vores evne til at støtte kunder, der navigerer i risici inden for sikkerhed, jura og renomme, med præcision og hastighed og føjer et værdifuldt lag af viden til vores globale konsulentplatform."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der tilbyder brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 20.000 fagfolk på verdensplan og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere over hele verden.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.