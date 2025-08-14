Eurazeo nimmt exklusive Gespräche mit INSPIRED PET NUTRITION über den Verkauf seiner Beteiligung an Ultra Premium Direct auf

PARIS & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Eurazeo ist in exklusive Verhandlungen mit INSPIRED PET NUTRITION („IPN“), dem schnell wachsenden internationalen Tierfutterhersteller unter der Kontrolle von CapVest Partners LLP („CapVest“), über den Verkauf von Ultra Premium Direct („UPD“), Frankreichs führendem Online-Direktvertrieb (D2C) für Tierfutter, getreten.

UPD wurde 2013 gegründet und hat sich als führender Anbieter auf dem französischen Markt für Premium-Tiernahrung etabliert. Das Unternehmen ist heute als führende Direct-to-Consumer-Online-Marke (D2C) in diesem Segment anerkannt, bekannt für sein außergewöhnliches Kundenerlebnis und bedient bereits über 285.000 aktive Kunden. UPD kombiniert hochwertige, von Tierärzten entwickelte Produkte mit einem Direktvertriebsmodell vom Hersteller zum Verbraucher und bietet so ein einzigartiges Premium-Angebot zu erschwinglichen Preisen. Auf der Grundlage seines datengesteuerten Ansatzes entwickelt das Unternehmen derzeit eine leistungsstarke Omnichannel-Strategie, um die Kundenbindung und das Engagement weiter zu stärken.

Nach der Ankündigung der Übernahme von Sopral im vergangenen Monat wird die geplante Übernahme von UPD durch IPN eine bedeutende unabhängige und internationale Plattform für Marken-Tiernahrung in Europa schaffen, die über führende Marken sowohl in Großbritannien als auch in Frankreich verfügt und durch erstklassige digitale und Fertigungskapazitäten unterstützt wird.

Seit seiner Investition hat Eurazeo die Gründer und das Management von UPD aktiv dabei unterstützt, die Positionierung der Marke zu stärken, das Premium-Produktsortiment zu erweitern und das Führungsteam zu verstärken. Eurazeo unterstützte außerdem wichtige Initiativen in den Bereichen Omnichannel-Strategie, Organisation und Corporate Social Responsibility (CSR), wodurch UPD schnell wachsen und seine Marktführerschaft mit verbesserter Rentabilität festigen konnte.

Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung würden Eurazeo, Eutopia (historischer Minderheitsaktionär) und andere Minderheitsaktionäre ihre gesamten Anteile an UPD verkaufen. Dieser Deal unterstreicht erneut die Strategie von Eurazeo, ambitionierte und verantwortungsbewusste Unternehmen zu unterstützen und attraktive Unternehmenschampions für strategische Partner aufzubauen, während gleichzeitig langfristiger Wert für Kunden und Aktionäre geschaffen wird.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt des Abschlusses des Informations- und Konsultationsprozesses mit den Gewerkschaften des Unternehmens sowie der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden. Es soll im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Diese neue Transaktion, die auf die jüngsten Verkäufe von Albingia, CPK und Cognigy folgt, unterstreicht die Qualität des Portfolios von Eurazeo und seine Fähigkeit, profitable Exits zu realisieren. Insgesamt belaufen sich die seit Jahresbeginn abgeschlossenen oder angekündigten Exits in der Bilanz von Eurazeo auf fast 1,1 Mrd. EUR oder 14 % des Portfolios, wobei die Bewertungen dem Buchwert entsprechen oder darüber liegen.

Arthur van Benthem, CEO von IPN, sagte:

„UPD hat sowohl beim Umsatz als auch bei der Rentabilität ein beeindruckendes Wachstum erzielt und stellt eine starke strategische Ergänzung für IPN dar. Das Unternehmen bringt eine ausgereifte, bewährte E-Commerce-Plattform mit erheblichem internationalem Wachstumspotenzial, ein schnell wachsendes Monomarken-Filialnetz und eine weitere herausragende Marke in unser Portfolio ein. Das Geschäft ergänzt sowohl IPN als auch Sopral in hohem Maße. Durch die Kombination der Stärken von UPD im Direktvertrieb mit den umfangreichen Fertigungskapazitäten von Sopral und dem breiteren Netzwerk und Kundenstamm von IPN eröffnen wir uns enorme Möglichkeiten, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne in ganz Europa voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, dieses Potenzial gemeinsam mit unserem wachsenden Team auszuschöpfen.“

Pierre Meignen, Head of Eurazeo Elevate, fügte hinzu:

„Wir sind sehr stolz darauf, die Gründer und das Managementteam von UPD in jeder wichtigen Phase ihrer Entwicklung unterstützt und ihnen bei der Schaffung eines französischen Marktführers im Bereich Tiernahrung zur Seite gestanden zu haben. Wir danken IPN für das Vertrauen, das sie UPD entgegengebracht haben, und sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft dem Unternehmen den Start in eine vielversprechende neue Wachstumsphase ermöglichen wird. Diese potenzielle Transaktion ist ein perfektes Beispiel für die Strategie von Eurazeo, zukünftige europäische Marktführer im Bereich Lower Mid-Market Buyout zu unterstützen.“

ÜBER EURAZEO

Eurazeo ist eine führende europäische Investmentgruppe mit einem diversifizierten verwalteten Vermögen von 36,8 Mrd. EUR, darunter 27,5 Mrd. EUR für institutionelle und private Kunden im Rahmen ihrer Strategien für Private Equity, Private Debt, Immobilien und Infrastruktur. Die Group unterstützt mehr als 600 mittelständische Unternehmen und stützt sich dabei auf das Engagement ihrer 400 Mitarbeiter, ihre fundierte Branchenexpertise, ihren privilegierten Zugang zu globalen Märkten über 13 Niederlassungen in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten sowie ihren verantwortungsvollen Ansatz zur Wertschöpfung auf der Grundlage von Wachstum. Die institutionelle und familiäre Aktionärsstruktur des Unternehmens sowie seine solide Finanzstruktur gewährleisten seine langfristige Rentabilität.

Eurazeo hat Niederlassungen in Paris, New York, London, Frankfurt, Berlin, Mailand, Madrid, Luxemburg, Shanghai, Seoul, Singapur, Tokio und São Paulo.

Eurazeo ist an der Euronext Paris notiert.

ISIN: FR000121121 - Bloomberg: RF FP - Reuters: EURA.PA.

Eurazeo wurde von Rothschild & Co beraten.

ÜBER EUTOPIA

Eutopia ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf aufstrebende Marken mit einer Mission konzentriert.

Die Investmentthese von Eutopia basiert auf dem anhaltenden Wandel des Verbraucherverhaltens, der durch den Aufstieg einer neuen Generation von Marken gekennzeichnet ist, die Alltagsprodukte und -dienstleistungen unter dem Motto „ better for you, better for society, better for the planet. “ neu definieren.

“ neu definieren. Seit fast 10 Jahren arbeitet das Team mit über 30 Unternehmen zusammen, darunter Oh My Cream!, Spring, Insentials, Tediber und Murfy, und unterstützt sie dabei, nachhaltig und strategisch zu wachsen.

Eutopia ist ein zertifiziertes B-Corp-Unternehmen und eine missionsorientierte Verwaltungsgesellschaft.

ÜBER IPN

IPN hat seinen Hauptsitz in Thirsk, North Yorkshire, Großbritannien, und ist vor allem als Marktführer für Hundefutter in Großbritannien bekannt. Das Unternehmen vertreibt hochwertige natürliche Hundefutter und Leckerbissen für Haustiere unter den Marken „Harringtons“, „Butcher’s“ und „Wagg“. Mit einem starken Bekenntnis zu natürlichen, hochwertigen Zutaten hat sich IPN der Herstellung erschwinglicher, nahrhafter Tiernahrung verschrieben, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren fördert.

IPN wurde 2020 von der internationalen Investmentgesellschaft und Buy-and-Build-Spezialistin CapVest übernommen und erwarb anschließend im Jahr 2021 Pet Food UK zusammen mit dessen hochwertigen und unverwechselbaren Premium-Marken für Hunde- und Katzenfutter „Aatu“, „Barking Heads“ und „Meowing Heads“. Im August 2024 hat IPN Butcher’s Pet Care („BPC“), den führenden Hersteller von Nassfutter für Haustiere in Großbritannien, übernommen.

IPN wurde von Natixis Partners und Spayne Lindsay beraten.

ÜBER CAPVEST

CapVest ist ein führender internationaler Private-Equity-Investor, der mit ambitionierten Unternehmen zusammenarbeitet, die wichtige Güter und Dienstleistungen anbieten, um deren Geschäftsmodelle zu transformieren. Als aktiver und geduldiger Investor hat CapVest eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung attraktiver Renditen aufgebaut, indem es eng mit dem Management zusammenarbeitet, um die Größe und den Umfang seiner Portfoliounternehmen durch eine Kombination aus organischem Wachstum und akquisitionsgetriebenem Wachstum zu transformieren.

CapVest strebt Investitionen in äußerst widerstandsfähige Branchen an, in denen die Nachfrage nach den Produkten oder Dienstleistungen nicht diskretionär ist. Zu den Kernbranchen zählen Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und grundlegende Dienstleistungen.

