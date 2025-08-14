Transition Industries signe un protocole d'accord avec Bonatti S.p.A pour les infrastructures critiques du projet Pacifico Mexinol

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, un développeur de projets à l'échelle mondiale visant à produire du méthanol et de l'hydrogène vert à zéro émission nette de carbone a signé un accord-cadre avec Bonatti, un entrepreneur international spécialisé dans le secteur de l'énergie, pour la construction d'infrastructures essentielles dans le cadre du projet Pacifico Mexinol à Sinaloa, au Mexique.

Pacifico Mexinol est en passe de devenir la plus grande usine indépendante de production de produits chimiques à très faible teneur en carbone au monde, avec une production de 6 130 tonnes métriques de méthanol (MT) par jour.

Selon les modalités du protocole d’accord, qui inclut un prix forfaitaire ferme, Bonatti sera responsable de l’ingénierie détaillée, de l’approvisionnement, de la construction, de la pré-mise en service, de la mise en service et du démarrage liés à la modernisation des installations portuaires et du quai du Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. (« TTT »), où auront lieu toutes les opérations de chargement du méthanol destiné à l’exportation. Bonatti sera également responsable de l’ingénierie détaillée, de l’approvisionnement, de la construction, de la pré-mise en service, de la mise en service et du démarrage des pipelines souterrains de transfert de méthanol et de récupération de vapeur, ainsi que des câbles à fibre optique double, reliant l’usine principale de traitement du méthanol au site portuaire de Mexinol.

L’accord offre également à Bonatti l’occasion de construire le système de pipeline en boucle fermée du projet, reliant les bassins d’oxydation de la JAPAMA au site, faisant ainsi du site de Pacifico Mexinol, l’une des plus importantes applications au monde de réutilisation industrielle d’eau issue d’effluents municipaux. Ce système traite et recycle les eaux usées municipales pour l’ensemble des besoins du projet, afin d’éviter de puiser dans les sources d’eau douce ou d’avoir un impact négatif sur la baie d’Ohuira, réduisant ainsi l’empreinte environnementale du projet.

Balmore Brito, directeur du projet Pacifico Mexinol et responsable de l’ingénierie et de la technologie chez Transition Industries, a déclaré : « Nous sommes fiers de compter Bonatti, un leader mondial des EPC de pipelines, parmi notre équipe de réalisation. Leur expertise internationale, combinée à leur expérience et à leur connaissance du terrain dans la municipalité d’Ahome, Sinaloa, est un atout pour le projet et pour les communautés locales à proximité de nos opérations. Bonatti partage notre engagement indéfectible envers la durabilité environnementale et sociale. »

Gustavo Blejer, directeur commercial de Bonatti pour les Amériques, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer à ce projet phare, qui marque une étape importante vers la décarbonisation. C'est une excellente occasion de combiner l'expertise internationale de Bonatti avec notre solide expérience locale, et de contribuer de manière significative au développement d'Ahome, de Sinaloa et du Mexique. »

Transition Industries développe Pacifico Mexinol en collaboration avec l'International Finance Corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale. Lorsqu'il entrera en service en 2029, Pacifico Mexinol devrait être le plus grand site de production de méthanol à très faible teneur en carbone au monde, avec une production annuelle d'environ 350 000 tonnes de méthanol vert et 1,8 million de tonnes de méthanol bleu à partir de gaz naturel avec capture du carbone.

À PROPOS DE TRANSITION INDUSTRIES

Transition Industries LLC, basée à Houston, au Texas, est un développeur de projets à l'échelle mondiale visant à atteindre zéro émission nette de carbone dans le domaine du méthanol et de l'hydrogène vert en Amérique du Nord, afin de lutter contre le changement climatique et de promouvoir la durabilité environnementale et sociale. Pour plus d'informations sur Pacifico Mexinol ou Transition Industries, veuillez envoyer un e-mail à inquiries@transitionind.com.

À PROPOS DE BONATTI

Bonatti est un entrepreneur international qui compte plus de 80 ans d'expérience dans les secteurs de l'énergie et des mines. L'expertise de l'entreprise couvre l'ensemble du cycle de vie des projets, de l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction à l'exploitation et la maintenance des usines et des pipelines. Bonatti est activement engagé dans les secteurs de la transition énergétique et de la durabilité de l'eau. Parmi les projets en cours, citons la capture du carbone, l'hydrogène, les biocarburants et les centrales solaires, ainsi que le développement d'infrastructures hydrauliques conçues pour réduire la consommation d'eau douce dans les opérations minières. Avec des activités au Canada, au Mexique et au Chili, Bonatti s'est imposé comme un acteur majeur dans les Amériques. Avec un chiffre d'affaires cumulé de plus de 2,5 milliards de dollars américains, l'entreprise est reconnue comme le premier entrepreneur midstream du Mexique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bonatti.it.

