Nézz szembe a jövővel: A Mary Kay mesterséges intelligencia alapú alapozókeresője készen áll arra, hogy felforgassa a szépségipart

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A Mary Kay Inc., a közvetlen értékesítés és a bőrápolási innováció globális vezetője bejelentette az élvonalbeli AI Foundation Finder (mesterséges intelligencia alapú alapozókereső) bevezetését – egy intuitív technológiát, amelynek célja, hogy segítsen a vásárlóknak könnyen megtalálni a nekik megfelelő alapozót, miközben lehetővé teszi a Mary Kay független szépségápolási tanácsadói számára, hogy támogassák vásárlóikat abban, hogy közvetlenül a telefonjukon megtalálják a számukra megfelelő terméket.

A közvetlen értékesítési iparágban elsőként ez az AI Foundation Finder fejlett mesterséges intelligencia segítségével beszkenneli a vásárló arcát a mobiltelefonján keresztül, és másodpercek alatt személyre szabott árnyalatjavaslatokat ad. Ami igazán megkülönbözteti ezt a mesterséges intelligenciával működő eszközt, az az, hogy egy tudományosan kifejlesztett skála segítségével teljes körű és árnyalt képet fest az emberi bőrtónusokról. A technológia a felhasználó kamerája segítségével rögzíti a felhasználó bőrtónusát, majd a felhasználó bőrtónusának és a Mary Kay alapozó termékek megfelelő RGB (piros, zöld, kék) értékeinek elemzésével a lehető legpontosabb Mary Kay alapozó árnyalathoz igazítja1 . Az eszköz kizárólagos jogaival a Mary Kay rendelkezik, ami valódi forradalmárrá teszi a közvetlen értékesítési iparágban2 .

„Az AI Foundation Finder hajtja azon víziónkat, hogy a közvetlen értékesítés területén és azon túl is forradalmasítsuk a fejlődést a szépségiparban” – árulta el Dr. Lucy Gildea, a Mary Kay márka- és tudományos igazgatója. „Világszerte úttörő szerepet játszunk a mesterséges intelligencia alapú árnyalatkeresésben, és segítjük vásárlóinkat abban, hogy megtalálják a számukra megfelelő alapozót a Mary Kay® Flawless Face portfóliójának változatos alapozóválasztékában. A szépségápolási technológia egyedülálló lehetőséget kínál a kategória fejlesztésére, illetve a következő generációs szépségápolási közösségünk ápolására.”

Az AI Foundation Finder a széleskörű kulturális és technológiai változások közepette igazodik a hiper-személyre szabott, technológia-alapú szépségápolási megoldások iránti egyre növekvő kereslethez. Mivel az Euromonitor International három egymást követő évben - 2023-ban, 2024-ben és 2025-ben is - a világ első számú közvetlen értékesítésű bőrápolási és dekorkozmetikai márkájának választotta3, ez a bevezetés tovább tükrözi a Mary Kay elkötelezettségét a digitális innováció, az inkluzivitás, valamint a szépségápolási vállalkozók világszerte történő támogatása iránt.

„A mesterséges intelligencia alapú alapozókeresőnk bevezetése a személyre szabott szépségápolási innováció iránti folyamatos elkötelezettségünket tükrözi” – nyilatkozta James Whatley, a Mary Kay informatikai igazgatója. „Egy exkluzív mesterséges intelligencia alapú technológiának a közvetlen értékesítési csatornán történő felhasználásával másodpercek alatt képesek vagyunk árnyalatjavaslatokat adni, ami a fogyasztói élményt intuitívvá, inkluzívvá és élvezetessé teszi. A Mary Kay független szépségápolási tanácsadói immáron egy erőteljes digitális partnerrel rendelkeznek, amely javítja üzleti tevékenységüket, növeli az ügyfelek bizalmát, és újraértelmezi, hogyan jelenjen meg a szépség egy technológia által vezérelt világban.”

Az eszköz bizonyos piacokon már elérhető, és a következő hónapok során világszerte bevezetésre kerül majd. További információkért kérjük, látogasson el ide.

Az AI Foundation Finder kiemelt jellemzői:

Szépségápolási technológia: A felhasználó kamerája 151 arcon található pont precíz felismerésével valós időben nyomon követi a felhasználó által bevitt videókat vagy képeket.

Inkluzivitás: A Mary Kay AI Foundation Finder egy szabadalmaztatott, 10 árnyalatú skálán alapul, amely úgy lett megtervezve, hogy pontosan képviselje az emberi bőrtónusok széles skáláját, figyelembe véve az inkluzivitást és a pontosságot.

Teljesítmény: Fogyasztói tesztjeinkben a vásárlók 83%-a úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg megvásárolná az ajánlott terméket. A Mary Kay Független Szépségtanácsadók (IBC) tesztjeiben a Mary Kay Mary Kay független szépségtanácsadóinak 100%-a azt válaszolta, hogy üzleti tevékenysége során nagy valószínűséggel használná az eszközt.

Hozzáférés: Az AI Foundation Finder az online vásárlási élménybe van integrálva, és a www.marykay.com weboldalon vagy az iCatalog-on keresztül érhető el, így a fogyasztók könnyedén beszkennelhetik és azonnal megtalálhatják a számukra megfelelő alapozót.

Titoktartás: Az AI Foundation Finder nem tárol és nem dolgoz fel biometrikus adatokat.

Amit a Mary Kay-ről tudni érdemes

A kezdeti „üvegplafont” áttörő úttörők egyike, Mary Kay Ash 1963-ban Texasban alapította meg álmai szépségmárkáját egyetlen céllal: hogy gazdagítsa a nők életét. Ez az álom azóta egy globális vállalattá nőtte ki magát, amely több mint 40 piacon, több millió független értékesítési tanácsadóval van jelen. Több mint 60 éve a Mary Kay lehetőséget nyújt a nőknek arra, hogy meghatározzák saját jövőjüket az oktatás, mentorálás, érdekképviselet és innováció révén. A Mary Kay elkötelezett amellett, hogy befektessen a szépségipar mögötti tudományba, és élvonalbeli bőrápolási termékeket, dekorkozmetikumokat, táplálékkiegészítőket és parfümöket gyártson. A Mary Kay hisz abban, hogy meg kell óvnunk bolygónkat a jövő generációi számára, támogatja a rák által érintett és családon belüli erőszakot elszenvedő nőket, valamint bátorítja a fiatalokat álmaik követésére. Tudjon meg többet: marykayglobal.com. Kövessen minket a Facebook-on, az Instagram-on, a LinkedIn-en, vagy az X-en.

1 Az RGB kód a piros, zöld és kék kódot jelenti. Ez egy színmodell, amelyet a színek ábrázolására használnak a digitális képalkotásban és a számítógépes grafikában. Minden színt a piros, zöld és kék értékek kombinációja képvisel, jellemzően 0 és 255 között. 2 A bevezetéstől számított első 12 hónapban a termék kizárólagos jogaival a Mary Kay Inc. rendelkezik. 3 „Forrás: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2025-ös kiadás, kiskereskedelmi áron számított értékesítés, 2024-es adatok” Expand

