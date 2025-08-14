Transition Industries firma una lettera d’intenti con Bonatti S.p.A riguardante infrastrutture critiche del progetto Pacifico Mexinol

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, impresa che sviluppa progetti su scala mondiale relativi a idrogeno verde e metanolo a emissioni nette di carbonio nulle, ha firmato una lettera d’intenti con Bonatti, un appaltatore internazionale specializzato nel settore energetico, per la realizzazione di infrastrutture critiche del progetto Pacifico Mexinol a Sinaloa, in Messico.

Pacifico Mexinol è destinato a diventare il più grande impianto autonomo al mondo per la produzione di sostanze chimiche a bassissime emissioni di carbonio, con una capacità produttiva di 6.130 tonnellate metriche di metanolo al giorno.

Ai sensi della lettera d’intenti, che prevede un prezzo vincolante forfettario, Bonatti sarà responsabile dell’ingegnerizzazione, dell’approvvigionamento, della costruzione, della fase preliminare e di quella successiva di messa in servizio nonché dell’avvio per il potenziamento delle strutture portuali e del molo presso il porto Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. (“TTT”), dove si svolgeranno tutte le operazioni di carico del metanolo destinato all’esportazione.

