Eurazeo start exclusieve gesprekken met INSPIRED PET NUTRITION over de verkoop van zijn belang in Ultra Premium Direct

PARIJS & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Eurazeo is exclusieve gesprekken gestart met INSPIRED PET NUTRITION ('IPN'), het snelgroeiende internationale huisdiervoerbedrijf onder controle van CapVest Partners LLP ('CapVest'), over de verkoop van Ultra Premium Direct ('UPD'), de toonaangevende direct-to-consumer (D2C) online huisdiervoerbedrijf uit Frankrijk.

UPD, opgericht in 2013, heeft zich gevestigd als een toonaangevende speler in de Franse markt voor premium huisdiervoer en wordt nu erkend als het vooraanstaande direct-to-consumer (D2C) online merk in het segment, dat bekend staat om zijn uitzonderlijke klantervaring en al meer dan 285.000 actieve klanten bedient.

