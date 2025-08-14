Le SCFP fera le point sur les négociations avec Air Canada

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Des représentant(e)s de la Composante d’Air Canada du SCFP seront disponibles aujourd'hui pour faire le point sur les négociations avec Air Canada.

OÙ : Salle Fuschia, Alt Hotel, 6080 Viscount Rd, Mississauga, ON L4V 0A1 QUAND : 14 août, 13 h 30 HE QUI : Wesley Lesosky, président, composante Air Canada du SCFP Sylvain Schetagne, chercheur principal, SCFP national