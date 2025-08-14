-
Le SCFP fera le point sur les négociations avec Air Canada
TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Des représentant(e)s de la Composante d’Air Canada du SCFP seront disponibles aujourd'hui pour faire le point sur les négociations avec Air Canada.
OÙ :
Salle Fuschia, Alt Hotel, 6080 Viscount Rd, Mississauga, ON L4V 0A1
QUAND :
14 août, 13 h 30 HE
QUI :
Wesley Lesosky, président, composante Air Canada du SCFP
Sylvain Schetagne, chercheur principal, SCFP national
Contacts
Hugh Pouliot
Conseillers aux communications, SCFP (EN)
hpouliot@cupe.ca
613-818-0067
Nathalie Garceau
Conseillère aux communications, SCFP (FR)
ngarceau@cupe.ca
514-594-2747
